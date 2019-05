Mario Rui sembra destinato a salutare Napoli.

Il club partenopeo ha messo nel mirino Theo Hernandez e l'ex Empoli potrebbe cambiare aria a fine stagione.

Sulle tracce di Mario Rui ci sarebbero diversi club spagnoli ma non è da escludere la pista Torino. Il club granata, però, potrebbe intavolare una trattativa per il portoghese solo a fronte dell'ingresso in una competizione europea.

SPORTAL.IT | 18-05-2019 11:34