Torino: Mazzarri insiste per El Tucu

Torna a scaldarsi la pista Roberto Pereyra per il Torino. L'ex giocatore della Juventus, attualmente al Watford, è la prima opzione nel caso dovesse partire Daniele Baselli, su cui è tornato forte il Milan. Se arrivasse un'offerta importante, vicina ai 20 milioni di euro, Cairo potrebbe decidere di vendere l'Azzurro e rivolgerebbe quindi l'attenzione al Tucu, un elemento che Mazzarri conosce bene per la sua esperienza in Premier, tanto che il mister toscano lo ha inserito al primo posto nella sua lista acquisti. Lo riporta Tuttosport.

Il Watford chiede 20 milioni di euro per il giocatore, il tempo stringe: il mercato inglese chiude giovedì sera.

SPORTAL.IT | 08-08-2018 09:35