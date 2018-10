Torino, Meitè commenta le voci di mercato

Una delle più grandi sorprese di questo campionato è senza ombra di dubbio Soualiho Meitè. L'ex Monaco sta attirando le attenzioni di diversi club grazie alle ottime prestazioni fin qui mostrate in maglia granata.

Sul francese infatti è forte il pressing del Southampton ma negli ultimi giorni si sarebbero aggiunte alla fila delle pretendenti Inter e Milan.

A 'FootMercato' Meitè ha commentato le voci di mercato: "Non mi interessano queste cose, io lavoro perchè, come si dice, il lavoro paga. La serie A mi ha dato qualcosa in più, quello che mi mancava. Questo è un ottimo campionato, me ne sono accorto direttamente sul campo. Sono bastati pochi mesi e già sono più tecnico, più rapido e penso più velocemente".

Prima di vestire la maglia del Torino, il centrocampista ha indossato quelle di Monaco, Bordeaux, Zulte Waregem, Lille e Auxerre. Il classe 1994 ha anche vestito la maglia della nazionale francese in trenta occasioni tra under16,under17, under19 e under20, mettendo la firma su due gol.

Meitè ha un contratto che lo lega al club granata in scadenza nel 2023 ma se le pretendenti dovessero bussare alla porta di Urbano Cairo con un'offerta allettante, difficilmente il patron rifiuterebbe.

