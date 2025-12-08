Pagelle di Torino-Milan 2-3: Vlasic e il ritorno di Zapata illudono Baroni. Rabiot e Pulisic portano il Diavolo in vetta

Ecco i top e flop del match del Grande Torino, valevole per la 14a giornata. Allegri cambia volto alla gara con i cambi dalla panchina.

Come Bud Spencer nella scena del famoso braccio di ferro. Il Milan lascia avanzare il Torino fino a farsi superare di due gol, poi reagisce e rimonta completamente nella ripresa. L’illusione granata dura lo spazio di 17 minuti: Vlasic e Duvan Zapata mandano in fuga il Napoli e in paradiso la squadra piemontese. A far capire che non è ancora finita tocca a Rabiot con un tiro improvviso e micidiale che batte Israel. Nella ripresa, poi, entra Pulisic e i rossoneri ribaltano il punteggio vincendo 3-2.

Le scelte di Baroni e Allegri

Il Torino non vince da 5 partite, ha una classifica insoddisfacente ma ha spesso e volentieri fatto bene contro le big. Tra i granata torna titolare Duvan Zapata che fa coppia con Che Adams nel 3-5-2 di Marco Baroni. Il Milan arriva all’appuntamento reduce dalla sconfitta con conseguente eliminazione in Coppa Italia. Il Diavolo ha però ora la possibilità di riprendersi la vetta raggiungendo il Napoli. Per l’occasione, Max Allegri punta sui soliti con l’eccezione Loftus-Cheek per Fofana. Gioca Nkunku con Leao: solo panchina per Pulisic.

Uno-due Toro con Rabiot a tenere in vita il Diavolo

La partita cambia dopo pochi minuti: l’ingenuo fallo di mano di Tomori porta ad un calcio di rigore in favore del Torino. Dal dischetto va Vlasic per l’1-0 granata con esultanza calda di tutto il gruppo e dell’allenatore Baroni a conferma di come il momento fosse delicato. Il Milan gioca sotto ritmo e non è una novità in una stagione fin qui positiva per i risultati ma non esaltante dal punto di vista del gioco. In più i piemontesi sono carichi: Zapata si sblocca e trova anche il raddoppio con una conclusione che piega le mani di Maignan. Dal nulla, però, arriva un bolide di Rabiot dalla distanza a rimettere in pista i rossoneri. Alla mezz’ora brutta tegola per i rossoneri con Rafa Leao che è costretto a fermarsi per un problema all’inguine e con il grande ex Ricci che va a sostituirlo.

L’uragano Pulisic si abbatte sul match

Il secondo tempo è un’altra partita, come era facile intuire. Israel è costretto a salvare due volte nella stessa azione, prima su Bartesaghi e poi su Ricci. La svolta, però, la determina l’ingresso in campo di Pulisic che entra e fa addirittura doppietta per ribaltare completamente il punteggio. A quel punto tocca a Baroni attuare le mosse della disperazione. Che nel suo caso, tuttavia, non portano allo stesso risultato. Nonostante un tempo regalato, il Milan mantiene la scia del Napoli e torna capolista.

Le pagelle del Milan

Maignan 6 Intuisce ma non para il rigore di Vlasic. Il bolide di Zapata non gli concede margine di intervento.

