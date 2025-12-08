Torino-Milan, caos sul gol di Pulisic: il litigio sulla panchina granata. Saelemaekers, che sceneggiata: il web lo massacra

La panchina della formazione di Baroni fa confusione sul cambio tra Tameze e Masina ed è in 10 in occasione del gol decisivo. La sceneggiata di Saelemaekers finisce nel mirino dei social

Una rimonta che vale il primato per il Milan e la consapevolezza di poter essere una candidata allo scudetto. Il Torino invece si lecca le ferite, avanti 2-0 e dopo un buon primo tempo la squadra di Baroni si è smarrita e rimedia un risultato deludente con tanto di litigio in panchina. Ma gli episodi del match dell’Olimpico sono tanti.

Il giallo in occasione del gol vittoria di Pulisic

Al minuto 77’ Christian Pulisic compie il suo “mezzo miracolo”, domenica con la febbre, poi in campo a decidere il complicato match a favore dei rossoneri. Nel corso della telecronaca Sky però arriva anche un retroscena su quello che accade sulla panchina del Toro. Tameze deve lasciare il campo ma il dirigente granata Andreini decide di far passare ancora qualche secondo per far riscaldare meglio Masina, in quel momento però la squadra di casa è in dieci uomini e arriva proprio il gol del giocatore statunitense. Una rete che fa scattare il nervosismo tra i padroni di casa con un litigio che scoppia tra il dirigente e il secondo portiere Paleari che critica la decisione del cambio ritardato e che forse costa al Toro un punto importante.

La sceneggiata di Saelemaekers

La partita giocata allo Stadio Olimpico come spesso capita per i match di cartello finisce sotto il microscopio dei tifosi e in particolare a finire nel mirino è Alexis Saelemaekers. Sul risultato di 2-1, c’è un normale contatto di gioco tra il giocatore belga (in fase di ripiegamento difensivo) e Tino Anjorin, l’esterno del Milan ha la peggio con il direttore di gara che decide di assegnare un calcio di punizione. Un normale fallo di gioco però scatena una reazione decisamente eccessiva da parte del rossonero che comincia a dimenarsi sul terreno di gioco come se avesse ricevuto un fallo molto violento, un comportamento che forse spinge l’arbitro anche a tirare fuori il cartellino giallo per l centrocampista della squadra di Baroni.

I social contro l’attaccante belga

Il comportamento di Saelemaekers finisce subito nel mirino dei social e i tifosi ci vanno giù pesante: “Non dovrebbe mai più vedere un campo di calco. Quella sceneggiata non è accettabile ma un minimo di vergogna non la prova?”, chiede un fan della Juventus. Mentre Dan commenta: “La sceneggiata più incredibile della storia del calcio, una delle cose più ridicole mai viste in una partita. E’ un poveretto”. Le critiche nei confronti del giocatore del Milan sono pesantissime: “Tra i pagliacci massimi di questa serie A. Senz’altro avrà accentuato e coltivato questo suo lato meschino negli ultimi anni. E’ vergognoso il teatrino che mette in atto dopo un semplice pestone”.

