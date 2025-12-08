Torino-Milan: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino-Milan di Serie A 2025-26, 14a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche e curiosità

Torino–Milan vale per la 14a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Olimpico Grande Torino, a Torino, lunedì 8 dicembre 2025 alle 20.45. Sfida dal peso specifico alto: i granata cercano punti per risalire (13° posto, 14 punti: 3 vittorie, 5 pareggi, 5 sconfitte; 12 gol fatti, 23 subiti), i rossoneri puntano il vertice (3° posto, 28 punti: 8 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta; 19 gol segnati, 9 incassati). Equilibrio e intensità attese in un confronto tra chi deve blindare la zona nobile e chi vuole allontanarsi dalle sabbie mobili.

Probabili formazioni di Torino-Milan

Indicazioni della vigilia: il Torino dovrebbe riproporre il 3-5-2, puntando su equilibrio e ripartenze. In difesa spazio a Tamèze braccetto, con Maripán perno e Coco a completare. Corsie a trazione alternata con Pedersen e Nkounkou, in mezzo regia di Asllani supportato da Casadei e Vlasic. Davanti coppia fisico-dinamica Zapata–Adams. Il Milan potrebbe confermare il 3-5-2: terzetto Tomori–Gabbia–Pavlovic, quinti Saelemaekers e Bartesaghi, in cabina Modric con Ricci e Rabiot mezzali. In attacco si va verso Nkunku accanto a Leao. Occhio agli indisponibili: ai granata mancano pedine chiave in retroguardia e in mezzo; tra i rossoneri alcune assenze in avanti e in mediana potrebbero condizionare le rotazioni.

Torino (3-5-2): Israel; Tamèze, Maripán, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Nkounkou; Zapata, Adams.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao.

Gli indisponibili di Torino-Milan

Capitolo assenze: il Torino paga dazio soprattutto dietro e in mediana, con stop di lungo corso e acciacchi che riducono le opzioni di Juric. Nel Milan qualche defezione tra corsie e attacco: gestione prudente per non rischiare ricadute, con alternative pronte dalla panchina. Nessun squalificato segnalato alla vigilia.

Torino – Infortunati: Simeone (infortunio alla coscia), Schuurs (rottura del legamento crociato), Ismajli (infortunio alla coscia), Ilic (infortunio al ginocchio), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Momenti opposti: il Torino arriva da pareggi combattuti ma anche da uno scivolone pesante in casa col Como; il Milan è in serie positiva e colleziona clean sheet e vittorie di misura, segno di solidità. Forma attuale che sposta leggermente l’inerzia verso i rossoneri, ma l’Olimpico granata resta campo insidioso.

Torino x x x ko ko Milan x ok x ok ok

Nelle ultime 5 di campionato il Torino ha totalizzato 3 punti; il Milan ne ha raccolti 11. Dettaglio risultati:

Torino

Bologna-Torino 0-0; Torino-Pisa 2-2; Juventus-Torino 0-0; Torino-Como 1-5; Lecce-Torino 2-1.

Milan

Atalanta-Milan 1-1; Milan-Roma 1-0; Parma-Milan 2-2; Inter-Milan 0-1; Milan-Lazio 1-0.

L’arbitro di Torino-Milan

La gara sarà diretta da Chiffi, assistenti Baccini – Bercigli, IV Tremolada, VAR Ghersini, AVAR Abisso. Le statistiche più recenti dell’arbitro non sono disponibili nel pre-gara, ma la designazione suggerisce una conduzione esperta con ampio supporto tecnologico nelle situazioni chiave.

Informazioni interessanti sul match

Storicamente, Torino e Milan costruiscono sfide tese e spesso decise dai dettagli. I granata hanno rialzato la testa negli incroci più recenti in casa, mentre i rossoneri arrivano da una lunga striscia positiva e con una fase difensiva molto solida prima dell’intervallo. Occhio alle partenze: il Torino tende a subire nel primo tempo, mentre il Milan incassa pochissimo. In avanti, la fisicità di Zapata potrebbe creare duelli scomodi, dall’altra parte lo stato di forma di Leao rappresenta la variabile capace di spaccare l’equilibrio. Tatticamente si profila una gara a scacchi: linee strette, intensità in mezzo e colpi dei singoli a fare la differenza. Non mancano i precedenti pesanti: i granata sognano di allungare la serie interna favorevole, i rossoneri vogliono dar seguito alla corsa d’alta classifica, tra concentrazione e gestione dei momenti.

Dopo il recente 2-1 del 22 febbraio, il Torino può centrare due successi di fila in A contro il Milan per la prima volta dal 2019.

può centrare due successi di fila in A contro il per la prima volta dal 2019. Il Milan ha segnato in 11 delle ultime 12 sfide di A coi granata (media 1,8 gol), ma ha spesso faticato nei primi tempi.

ha segnato in 11 delle ultime 12 sfide di A coi granata (media 1,8 gol), ma ha spesso faticato nei primi tempi. All’Olimpico Grande Torino i granata hanno vinto gli ultimi tre incroci di campionato con i rossoneri: filotto che manca dal 1949.

I rossoneri sono imbattuti da 12 gare di Serie A (8V, 4N) con sette clean sheet nel parziale: striscia da scuderia.

Partenza lenta granata: 14 reti subite nella prima frazione, peggio di tutti. Il Milan ne ha incassate solo tre prima dell’intervallo.

ne ha incassate solo tre prima dell’intervallo. Rossoneri in serie di pareggi esterni: tre di fila lontano da San Siro, evento che potrebbe prolungarsi.

Il Milan concede spesso azioni manovrate (10+ passaggi) che portano al tiro, ma finora non ha preso gol da queste situazioni.

concede spesso azioni manovrate (10+ passaggi) che portano al tiro, ma finora non ha preso gol da queste situazioni. Zapata è un cattivo cliente per i rossoneri: sette reti in A contro il Milan ; mira a sbloccarsi di nuovo in granata.

è un cattivo cliente per i rossoneri: sette reti in A contro il ; mira a sbloccarsi di nuovo in granata. Leao guida la A per gol da quando è tornato titolare stabile: cinque nelle ultime sette, con pericolosità costante nello specchio.

Le statistiche stagionali di Torino e Milan

Confronto netto: il Milan produce e concede meno (19 gol fatti, 9 subiti) rispetto al Torino (12 fatti, 23 subiti). Possesso rossonero più alto (49,8% vs 42,8%) e precisione di passaggio superiore (87,4% vs 79,8%). I granata tirano con buona accuratezza (48,2% sullo specchio) ma faticano a convertirle, mentre il Milan vanta conversione più incisiva (14,3%) e sette clean sheet.

Singoli: nel Torino spiccano Simeone (4 gol) e Adams (3), mentre Casadei è il più ammonito (4). Tra i portieri, Israel ha collezionato 3 clean sheet (5 di squadra con Paleari); nel Milan brillano Leao e Pulisic (5 gol a testa), con Maignan a quota 5 clean sheet e Estupiñán unico espulso finora. In regia, qualità e numeri per Modric (2 assist).

Torino Milan Partite giocate 13 13 Vittorie 3 8 Pareggi 5 4 Sconfitte 5 1 Gol fatti 12 19 Gol subiti 23 9 Possesso palla (%) 42,8 49,8 Tiri nello specchio 53 60 Precisione passaggi (%) 79,8 87,4 Clean sheet 5 7 Cartellini gialli 23 21

FAQ Quando si gioca Torino-Milan? Lunedì 8 dicembre 2025 alle ore 20:45. Dove si gioca Torino-Milan? Allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Milan? Chiffi; assistenti Baccini–Bercigli; IV ufficiale Tremolada; VAR Ghersini; AVAR Abisso.