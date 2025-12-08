Torino-Milan: rigore ai granata, presunto fallo sul raddoppio e Leao ko. Bufera su Chiffi, che cosa è successo

Succede di tutto nei primi 30' del posticipo del monday night: subito penalty ai granata per fallo di Tomori, poi furia rossonera sul raddoppio di Zapata. Rafa alza bandiera bianca

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Il posticipo tra Torino e Milan che chiude la 14a giornata di Serie A si è infiammato subito con il calcio di rigore che l’arbitro Chiffi ha assegnato ai padroni di casa per fallo di Tomori. Subito dopo i granati hanno trovato il raddoppio con Duvan Zapata, ma è esplosa la protesta dei rossoneri per un presunto fallo di Tameze ai danni di Nkunku a inizio azione. L’ex fischietto Marelli ha fatto chiarezza su quanto successo in campo.

Torino-Milan: rigore per fallo di Tomori

Al 10′ della sfida tra Torino e Milan la squadra di Marco Baroni ha beneficiato di un penalty. Sul cross dalla destra di Pedersen, Tomori – nel tentativo di anticipare Adams – ha toccato il pallone con il braccio, molto largo. Chiffi non ha tentennato e ha subito assegnato il rigore ai granata.

Sul dischetto si è presentato Vlasic: lo specialista Maignain ha intuito e sfiorato la sfera, senza tuttavia riuscire a respingerla. Inutili le proteste di Tomori, anche l’esperto di Dazn Luca Marelli ha dato ragione al direttore di gara: “In questo caso non ci sono dubbi. Il braccio è larghissimo e il suo movimento è verso il pallone. Giusta la decisione di non sanzionarlo con un cartellino, perché Adams non aveva il controllo della palla”.

Raddoppio Toro: furia rossonera su Chiffi

Al 17′ il Torino ha raddoppiato con un contropiede micidiale finalizzato da Duvan Zapata. Ma sono state veementi le proteste dei rossoneri, che chiedevano un fallo a inizio azione di Tameze ai danni di Nkunku. Il fischietto veneto è stato circondato dai calciatori del Milan, con capitan Maignan – ammonito per proteste – portato via da Tomori.

Dalla sala Var è arrivata la conferma: gol regolare. E Marelli concorda: “Il contatto è molto leggero e quando Nkunku è già in caduta. Chiffi è vicinissimo all’azione e in totale controllo. Non ci sono elementi che possono portare a una revisione”. Sul giallo al portiere francese: “Il capitano può parlare con l’arbitro, ma non protestare. Maignan ha fatto 40 metri di campo per alzare la voce: giusta l’ammonizione”.

