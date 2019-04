Torino-Milan, scelta Gattuso fa infuriare i tifosi rossoneri

Uomo della provvidenza fino a un mese fa, panchinaro oggi. Piatek è annunciato fuori dall’undici titolare del Milan che stasera si gioca buona parte delle sue chances di qualificazione alla Champions contro il Torino. Il polacco è rimasto a secco nelle ultime gare e in tanti si chiedono se sia colpa sua o della squadra che non lo supporta ma Gattuso avrebbe deciso comunque di escluderlo. In campo ci sarà Cutrone, una decisione che non è stata presa bene dai tifosi rossoneri.

LE REAZIONI – Sui social è un fiume in piena di accuse all’allenatore: “Sta roba di Cutrone per Piatek mi manda in bestia. Domani ne segna pure 10, ma svilire l’ennesimo attaccante è assurdo. Questo fa danni al valore della rosa, la società intervenga per amor del cielo” o anche: “Se sei quarto, se oggi qualche scendiletto parla di miracolo, è perché Leonardo t’ha preso Piatek. Sappilo!” oppure: “Quindi adesso è Piatek il problema… Piatek, grazie al quale sei quarto. Ovvio Ti aspettavo al varco, Rino. Non sei una delusione, perché tutto questo io lo sapevo già”.

LA STOCCATA – C’è chi aspetta di sentire l’annuncio dallo speaker: “Non voglio credere alla “notizia” di un Piatek in panca per la partita di domani. C’è davvero un limite a tutto….Gattuso non può davvero pensare una cosa del genere” e chi prefigura scenari futuribili: “Se dovessimo perdere…Gattuso non credo che tornerebbe a Milanello…”. Chi ha sentito la conferenza del tecnico ha capito tutto: “Gattuso in conferenza una piccola stoccata a Piatek l’ha data. Riassumendo : secondo lui non è che non arrivano palloni, è che lui deve anche adattarsi al tipo di gioco che c’è in questo momento” o anche: “Accusare Piatek pubblicamente in quel modo significa non assumersi la responsabilità di dire 1. Gioco con i 3 davanti ma i miei esterni non crossano mai. 2. Insisto su Chala perché è l’esterno che fa più il quarto a coprire che il resto. 3. Non so fare la fase offensiva”. Infine c’è chi è rassegnato: “Eh sì, perché il problema nel caso è Piatek. Gattuso ormai è in bambola più totale”.

SPORTEVAI | 28-04-2019 10:59