Torino, Millico in uscita a gennaio

La prima parte di campionato è stata da dimenticare per il Torino e anche per Vincenzo Millico.

L’attaccante classe 2000, prodotto del vivaio granata, ha trovato pochissimo spazio a causa dell’agguerrita concorrenza nel reparto e di tanti guai fisici.

A gennaio sembra sicura la sua partenza in prestito in modo che il giocatore possa trovare spazio con continuità ed essere valutato dalla dirigenza granata in vista della prossima stagione.

La Serie B sembra la destinazione più probabile per il gioiellino granata. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, a farsi avanti per il prestito di Millico sono state Cosenza e Pisa, dove l’attaccante potrebbe ambire ad un posto da titolare.

OMNISPORT | 17-12-2020 13:45