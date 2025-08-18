Match trasmesso in diretta tv su Italia 1. La vincente troverà il Pisa, capace di eliminare il Cesena ai rigori. Fischio di inizio alle 21.15 allo stadio Olimpico Grande Torino

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

La Coppa Italia entra nel vivo con la sfida tra Torino e Modena, in programma lunedì 18 agosto alle 21.15 allo stadio Olimpico Grande Torino. La vincente troverà il Pisa, capace di eliminare il Cesena ai rigori. Una gara che si annuncia già delicata: per i granata sarà il primo vero banco di prova della stagione, mentre gli emiliani vedono nell’impegno contro una squadra di Serie A un’occasione preziosa per misurare ambizioni e condizione.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Torino, modulo deciso ma ballottaggi aperti

Marco Baroni ha scelto di partire dal 4-2-3-1, senza incertezze sullo schieramento iniziale. I dubbi si concentrano invece sulla mediana, dove tre giocatori si contendono due posti: Cesare Casadei sembra in leggero vantaggio per una maglia dal primo minuto, mentre al suo fianco la scelta sarà tra Ivan Ilic e Tino Anjorin. Un dilemma che accompagnerà il tecnico fino all’ultimo, segno di una rosa che offre diverse soluzioni ma anche gerarchie ancora in via di definizione.

In attacco la novità è Giovanni Simeone: l’argentino è arrivato con grande entusiasmo e punta subito a scalzare Adams, che resta il favorito per guidare l’attacco. La vicina cessione di Sanabria e le condizioni non ancora ottimali di Zapata restringono le opzioni, ma aumentano la curiosità attorno alla scelta finale di Baroni. Il tecnico sa di avere tra le mani una rosa competitiva, ma è consapevole che l’equilibrio offensivo andrà costruito passo dopo passo.

Modena, Sottil cerca conferme

Dall’altra parte il Modena si presenta con entusiasmo e spirito battagliero. Andrea Sottil ha voluto ribadire il valore del match alla vigilia: “L’obiettivo è sempre quello di vincere le partite, è questa l’identità che dovrà accompagnarci per tutta la stagione. Per noi è un test molto importante. A parte Ponsi e Dellavalle, il resto della rosa è a disposizione. Mendes partirà per Torino, le voci sui social non so da dove siano uscite. Zanimacchia e Di Mariano sono in ritardo, ora stanno mettendo dentro minuti”.

Parole che fotografano la volontà del tecnico di affrontare la sfida con coraggio, senza complessi d’inferiorità. La squadra gialloblù si affida ancora una volta alla fisicità di Pedro Mendes, che sarà il riferimento offensivo accanto a Defrel, mentre a centrocampo toccherà a Gerli e Pyyhtia dettare i tempi. Pur con qualche defezione, il Modena vuole giocarsi fino in fondo le proprie chance, consapevole che in Coppa Italia la sorpresa è sempre dietro l’angolo.

Probabili formazioni Torino-Modena

Torino (4-2-3-1): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Anjorin; Vlasic, Gineitis, Aboukhlal; Adams. All. Baroni.

Modena (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Adorni, Nieling; Beyuku, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zampano; Pedro Mendes, Defrel. All. Sottil.

Dove vedere Torino-Modena in TV e streaming

Il match tra Torino e Modena sarà trasmesso in diretta tv, gratis e in chiaro, su Italia 1. In streaming, la gara sarà disponibile senza costi su Mediaset Infinity (sito e app) e sul portale Sportmediaset.