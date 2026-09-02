Torino-Monza, moviola: il Var si sveglia dal silenzio ed è subito polemica, che errore al 94’

La prova dell’arbitro Perenzoni nella gara di coppa Italia analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Cesari, il fischietto di Rovereto ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Luci e ombre per Perenzoni nel match di coppa Italia, a decidere nei casi chiave è il Var che, per la prima volta dall’inizio della stagione, interviene per indicare in un caso e suggerire nell’altro la decisione da prendere sugli episodi da moviola. Vediamo cosa è successo.

Toro-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 32′ Bakoune servito in area, Fortini in anticipo lo colpisce prima della palla, fallo netto e per l’arbitro è rigore ma c’è l’intervento del Var che pesca Comuzzo in fuorigioco: Perenzoni viene richiamato al Var e cambia idea, gol annullato. Regolare al 46′ il gol del Monza: su cross dalla sinistra, Mota tocca a due passi da Perri che con i piedi non riesce a respingere, la palla gli passa sotto le gambe ed entra in porta. Al 94′ c’è un netto mani di Lucchesi in area su cross di Adams, l’arbitro concere il rigore ai granata ma viene richiamato dal Var e dopo aver rivisto le immagini torna sui suoi passi e revoca il penalty. Dopo il recupero finisce 0-1

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La moviola di Cesari

A fare chiarezza sui casi dubbi è l’esperto di Mediaset Graziano Cesari che si sofferma sui due casi-chiave: “Al 33′ viene assegnato un rigore giustamente al Monza ; Falsini atterra Bakoune ma succede che dopo oltre 2 minuti e mezzo c’è la revisione del Var, si ferma tutto, si pensa a un’azione che l’arbitro non poteva giudicare e viene segnalato un fuorigioco di Comuzzo giudicato attivo. Interpretazione perfetta. Al 94′ altro rigore per un mani, attenzione al braccio diLucchesi sul cross di Adams, la posizione dell’arbitro è perfetta, il braccio è largo come capitò a Vlasic in Torino-Milan quando tutti dicemmo che andava dato il penalty, e Perenzoni inizialmente fischia il rigore ma interviene ancora il Var e la rete viene annullata”

La delusione di Abate

Mastica amaro il tecnico granata Abate a fine gara: “Episodio molto simile a quello di Vlasic contro il Milan – il suo commento -. Per me va fischiato, ma se questa è la nuova linea allora è giusto non assegnarlo”.

Chi è l’arbitro Perenzoni

Trentotto anni, perito chimico, Daniele Perenzoni, la scelta per Torino-Monza, ha iniziato nel mondo del calcio nelle giovanili del Rovereto, poi un infortunio al ginocchio che lo costringe allo stop, il mito di Daniele Orsato e una sorella di quattro anni più giovane, Denise, che lo trascina con sé al corso per arbitri. E’ il secondo fischietto trentino in serie A dopo Denis Salati. Nell’ottobre del 2022 l’esordio in A in Monza-Spezia, in stagione aveva diretto il big match di B Palermo-Bari. Ultima uscita in A per Parma-Cagliari.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Monaco e Pistarelli con Pairetto IV uomo, Baroni al Var e Dionisi all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito pt 37’ Kulenovic (T), st 35’ Folorunsho (M).