Torino-Monza: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Torino-Monza, 8ª giornata di Serie A 2026-27: orario, stadio, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, precedenti e statistiche.

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Torino–Monza mette in palio punti per risalire la classifica: si gioca il 23 ottobre 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, per l’8ª giornata di Serie A. I granata sono decimi con 10 punti: 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, con 10 gol segnati e 9 subiti. I brianzoli occupano il 14° posto a quota 7: 2 successi, un pari e 4 ko, con 13 reti realizzate e 15 incassate. Una sfida tra ambizioni di rilancio e ricerca di solidità, con gli ospiti a caccia della prima vittoria esterna.

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Probabili formazioni di Torino-Monza

Si va verso un confronto a specchio, con entrambe le squadre orientate al 3-4-2-1. Il Torino dovrebbe affidarsi a Perri in porta e al terzetto Coco–Ismajli–Comuzzo, viste anche le assenze di Rodríguez e Fortini. Sulle corsie potrebbero partire Belghali e Cacciamani, con Mandragora e Bragança in mezzo. Vlašić e Adams dovrebbero sostenere Simeone. Nel Monza, senza Pessina e con Touré e Zeballos da valutare, la coppia centrale potrebbe essere composta da Foe Ondoa e Akinsanmiro. Birindelli e Mangas darebbero ampiezza, mentre Mota Carvalho e Robinson avrebbero il compito di accendere Varela. Colpani e Cutrone resterebbero opzioni a gara in corso. Non risultano squalificati segnalati.

Torino (3-4-2-1): Perri ; Coco , Ismajli , Comuzzo ; Belghali , Mandragora , Bragança , Cacciamani ; Vlašić , Adams ; Simeone .

(3-4-2-1): ; , , ; , , , ; , ; . Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Mota Carvalho, Robinson; Varela.

Gli indisponibili di Torino-Monza

Le assenze riducono soprattutto le alternative del Torino nel reparto arretrato: Rodríguez e Fortini non sono disponibili, mentre l’infortunio di Israel limita le scelte tra i pali. Anche İlkhan è segnalato nell’elenco degli infortunati. Nel Monza pesa il forfait di Pessina, riferimento del centrocampo; restano da verificare le condizioni di Touré e soprattutto di Zeballos, indicato come in dubbio. Per questi ultimi non va quindi confusa una disponibilità incerta con un’assenza definitivamente confermata.

Torino : Rodríguez (infortunio alla coscia), Israel (infortunio alla spalla), İlkhan (problema all’inguine), Fortini (problema all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato.

: (infortunio alla coscia), (infortunio alla spalla), (problema all’inguine), (problema all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato. Monza: Pessina (infortunio al ginocchio); da valutare Touré (infortunio al ginocchio) e Zeballos (infortunio al ginocchio, in dubbio). Squalificati: nessuno segnalato.

Le ultime partite giocate

Il Torino ha raccolto 10 punti nelle cinque gare elencate, grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Monza ne ha conquistati 7, con due successi, un pari e due ko. I granata hanno chiuso il ciclo con le vittorie contro Udinese e Parma; i brianzoli con il convincente 4-0 al Cagliari. La tabella riassume il rendimento complessivo, mentre i risultati sono riportati dal meno recente al più recente.

Squadra Vittorie Pareggi Sconfitte Punti Gol fatti Gol subiti Torino 3 1 1 10 8 5 Monza 2 1 2 7 10 8

Torino : Fiorentina – Torino 1-2, vittoria; Torino – Roma 0-2, sconfitta; Bologna – Torino 1-1, pareggio; Torino – Udinese 2-1, vittoria; Parma – Torino 0-3, vittoria.

: – 1-2, vittoria; – 0-2, sconfitta; – 1-1, pareggio; – 2-1, vittoria; – 0-3, vittoria. Monza: Parma–Monza 1-1, pareggio; Lecce–Monza 3-2, sconfitta; Monza–Sassuolo 2-1, vittoria; Lazio–Monza 3-1, sconfitta; Monza–Cagliari 4-0, vittoria.

L’arbitro di Torino-Monza

La direzione di Torino–Monza è affidata a Zanotti, assistito da Lo Cicero e Laghezza. Massa sarà il quarto ufficiale, mentre in sala VAR opereranno Massimi e Camplone, quest’ultimo nel ruolo di AVAR. Non sono disponibili statistiche stagionali verificate su presenze, rigori assegnati, ammonizioni ed espulsioni del direttore di gara: non è quindi possibile indicarne medie disciplinari aggiornate.

Torino-Monza: precedenti, curiosità e pillole

La tradizione sorride al Torino, ma il Monza arriva con argomenti per provare a cambiarla. I granata non hanno mai perso nei sei precedenti di Serie A contro i brianzoli, mentre le tre sfide disputate in Piemonte hanno prodotto soltanto risultati stretti: due 1-1 e un successo interno per 1-0. A rendere meno scontato il copione è però la spinta del giovane attacco ospite, trascinato da Varela, già autore di sei reti in sei presenze. Dall’altra parte, Simeone cerca continuità e vuole tornare decisivo davanti al proprio pubblico. Il tema tattico potrebbe essere la gestione delle seconde palle: nessuna squadra ha tentato più passaggi lunghi del Monza in questo campionato, con il Torino subito alle sue spalle. Entrambe arrivano da segnali positivi, ma conservano un punto debole: i piemontesi concedono gol in casa da otto gare consecutive, i lombardi faticano da tempo in trasferta.

Sei incroci e nessuna sconfitta: il Torino ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi contro il Monza in Serie A. Tra le avversarie mai capaci di batterlo nel torneo, soltanto Mantova , affrontato 14 volte, e Salernitana , otto, contano più confronti; sei anche per Frosinone e Messina .

ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi contro il in Serie A. Tra le avversarie mai capaci di batterlo nel torneo, soltanto , affrontato 14 volte, e , otto, contano più confronti; sei anche per e . A Torino l’equilibrio è stato la regola: nei tre precedenti di Serie A nessuna delle due squadre ha segnato più di una rete. Il bilancio comprende due 1-1 e un 1-0 granata.

Il Torino ha vinto le ultime due gare di campionato, eguagliando i successi raccolti nelle precedenti undici, chiuse anche con quattro pareggi e cinque sconfitte. Tre vittorie consecutive nella stessa stagione mancano dal periodo febbraio-marzo 2019, con Mazzarri in panchina.

ha vinto le ultime due gare di campionato, eguagliando i successi raccolti nelle precedenti undici, chiuse anche con quattro pareggi e cinque sconfitte. Tre vittorie consecutive nella stessa stagione mancano dal periodo febbraio-marzo 2019, con Mazzarri in panchina. La porta di casa è il problema da risolvere per i granata: il Torino subisce gol da otto incontri interni consecutivi di Serie A. Una sequenza più lunga non si registrava dalle dieci gare tra gennaio e maggio 2017.

subisce gol da otto incontri interni consecutivi di Serie A. Una sequenza più lunga non si registrava dalle dieci gare tra gennaio e maggio 2017. Il Monza ha conquistato due vittorie nelle ultime tre giornate, con una sconfitta: tanti successi quanti nelle precedenti 34 partite di Serie A, nelle quali aveva raccolto anche sei pareggi e 26 ko. Due vittorie consecutive mancano da marzo 2024.

ha conquistato due vittorie nelle ultime tre giornate, con una sconfitta: tanti successi quanti nelle precedenti 34 partite di Serie A, nelle quali aveva raccolto anche sei pareggi e 26 ko. Due vittorie consecutive mancano da marzo 2024. Lontano da casa il rendimento brianzolo resta fragile: dalla stagione 2024-25 il Monza ha vinto due delle 23 trasferte di Serie A, con cinque pareggi e 16 sconfitte. Tra le squadre con almeno venti gare esterne nel periodo, soltanto il Venezia , senza successi, ha fatto peggio.

ha vinto due delle 23 trasferte di Serie A, con cinque pareggi e 16 sconfitte. Tra le squadre con almeno venti gare esterne nel periodo, soltanto il , senza successi, ha fatto peggio. La gioventù porta gol: nove reti del Monza arrivano da calciatori nati dal 2005 in avanti, sei di Varela , due di Robinson e una di Kouadio . Nel confronto europeo proposto dai dati, il Brighton è a quota dieci; in Serie A i brianzoli condividono con il Como il primato di tre marcatori di questa fascia d’età.

arrivano da calciatori nati dal 2005 in avanti, sei di , due di e una di . Nel confronto europeo proposto dai dati, il è a quota dieci; in Serie A i brianzoli condividono con il il primato di tre marcatori di questa fascia d’età. La verticalità accomuna le due squadre: il Monza guida la Serie A per passaggi lunghi tentati, 373, davanti ai 360 del Torino . La precisione lascia margini: i brianzoli sono ottavi per lanci riusciti, 158, i granata tredicesimi, 137.

guida la Serie A per passaggi lunghi tentati, 373, davanti ai 360 del . La precisione lascia margini: i brianzoli sono ottavi per lanci riusciti, 158, i granata tredicesimi, 137. Simeone ha segnato in tutte le undici stagioni di Serie A dal suo debutto nel 2016-17, come Zieliński e Politano . L’attaccante granata cerca due gare consecutive a segno, traguardo che gli manca dallo scorso marzo contro Parma e Milan , e vuole interrompere quattro partite casalinghe senza reti dopo aver segnato in ciascuna delle cinque precedenti.

ha segnato in tutte le undici stagioni di Serie A dal suo debutto nel 2016-17, come e . L’attaccante granata cerca due gare consecutive a segno, traguardo che gli manca dallo scorso marzo contro e , e vuole interrompere quattro partite casalinghe senza reti dopo aver segnato in ciascuna delle cinque precedenti. Sei gol in sei presenze lanciano Varela al secondo posto della classifica marcatori, insieme a Malen, dietro alle sette reti di Raimondo. Nella storia del Monza in Serie A soltanto Colpani ha segnato di più in una singola stagione: otto gol nel 2023-24, ma in 38 presenze.

Le statistiche stagionali di Torino e Monza

Il Torino controlla maggiormente il pallone, con il 50,6% di possesso contro il 43,8% del Monza, e presenta una migliore precisione nei passaggi: 84,39% contro 81,24%. I brianzoli producono però più conclusioni nello specchio, 42 contro 22, e hanno segnato 13 reti contro 10. La differenza è nella tenuta difensiva: nove gol subiti dai granata, quindici dagli ospiti, rispettivamente 1,29 e 2,14 a partita. Entrambe hanno mantenuto la porta inviolata una sola volta. Interessante anche l’efficacia realizzativa: il dato di conversione fornito premia il Torino, 19,23% contro 16,46%, nonostante il minor volume offensivo.

Adams guida i marcatori del Torino con tre gol, seguito da Simeone e Kulenović a due; una rete per Comuzzo, Bragança e Mandragora. Nel Monza comanda Varela con sei, davanti a Robinson con due; un gol ciascuno per Colpani, Goglichidze, Kouadio, Mangas e Zeballos. Il miglior assistman granata è Belghali, con tre passaggi vincenti; tra i brianzoli sono appaiati a due Birindelli, Mota Carvalho e Mangas. Per i gialli, i dati individuali del Torino indicano un’ammonizione ciascuno per Belghali, Comuzzo, Bragança, Gineitis, Ismajli, Njie e Patterson: il loro totale non coincide con le sei ammonizioni riportate nel riepilogo di squadra. Nel Monza il massimo è di due gialli, condiviso da Birindelli, Folorunsho, Kouadio e Lucchesi; quest’ultimo è anche l’unico espulso, con un rosso. Non risultano espulsioni granata nei dati disponibili. Tra i portieri, Perri e Törnqvist hanno un clean sheet ciascuno; nessuno per Mascardi, Thiam e Pizzignacco.

Statistica Torino Monza Posizione in classifica 10ª 14ª Punti 10 7 Partite giocate 7 7 Vittorie 3 2 Pareggi 1 1 Sconfitte 3 4 Gol segnati 10 13 Gol subiti 9 15 Media gol segnati 1,43 1,86 Media gol subiti 1,29 2,14 Possesso palla 50,6% 43,8% Precisione dei passaggi 84,39% 81,24% Tiri nello specchio 22 42 Precisione di tiro 42,31% 53,16% Conversione delle conclusioni 19,23% 16,46% Assist 7 10 Calci d’angolo 23 30 Passaggi lunghi tentati 360 373 Passaggi lunghi riusciti 137 158 Falli commessi 67 85 Ammonizioni, riepilogo di squadra 6 11 Espulsioni Nessuna rilevata 1 Partite a porta inviolata 1 1 Miglior marcatore Adams, 3 Varela, 6 Migliori assistman Belghali, 3 Birindelli, Mota Carvalho e Mangas, 2 Clean sheet dei probabili portieri titolari Perri, 1 Törnqvist, 1

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FAQ Quando e a che ora si gioca Torino-Monza? Torino-Monza si gioca il 23 ottobre 2026 alle ore 20:45, per l’8ª giornata della Serie A 2026-27. Dove si gioca Torino-Monza? La partita si disputa allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Monza? L’arbitro è Zanotti, con Lo Cicero e Laghezza assistenti. Massa è il quarto ufficiale, Massimi il VAR e Camplone l’AVAR.