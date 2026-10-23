Torino-Monza: probabili formazioni, indisponibili, arbitro e statistiche

Torino–Monza mette in palio punti per risalire la classifica: si gioca il 23 ottobre 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, per l’8ª giornata di Serie A. I granata sono decimi con 10 punti: 3 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, con 10 gol segnati e 9 subiti. I brianzoli occupano il 14° posto a quota 7: 2 successi, un pari e 4 ko, con 13 reti realizzate e 15 incassate. Una sfida tra ambizioni di rilancio e ricerca di solidità, con gli ospiti a caccia della prima vittoria esterna.
- Probabili formazioni di Torino-Monza
- Gli indisponibili di Torino-Monza
- Le ultime partite giocate
- L’arbitro di Torino-Monza
- Torino-Monza: precedenti, curiosità e pillole
- Le statistiche stagionali di Torino e Monza
Probabili formazioni di Torino-Monza
Si va verso un confronto a specchio, con entrambe le squadre orientate al 3-4-2-1. Il Torino dovrebbe affidarsi a Perri in porta e al terzetto Coco–Ismajli–Comuzzo, viste anche le assenze di Rodríguez e Fortini. Sulle corsie potrebbero partire Belghali e Cacciamani, con Mandragora e Bragança in mezzo. Vlašić e Adams dovrebbero sostenere Simeone. Nel Monza, senza Pessina e con Touré e Zeballos da valutare, la coppia centrale potrebbe essere composta da Foe Ondoa e Akinsanmiro. Birindelli e Mangas darebbero ampiezza, mentre Mota Carvalho e Robinson avrebbero il compito di accendere Varela. Colpani e Cutrone resterebbero opzioni a gara in corso. Non risultano squalificati segnalati.
- Torino (3-4-2-1): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali, Mandragora, Bragança, Cacciamani; Vlašić, Adams; Simeone.
- Monza (3-4-2-1): Törnqvist; Kouadio, Goglichidze, Carboni; Birindelli, Foe Ondoa, Akinsanmiro, Mangas; Mota Carvalho, Robinson; Varela.
Gli indisponibili di Torino-Monza
Le assenze riducono soprattutto le alternative del Torino nel reparto arretrato: Rodríguez e Fortini non sono disponibili, mentre l’infortunio di Israel limita le scelte tra i pali. Anche İlkhan è segnalato nell’elenco degli infortunati. Nel Monza pesa il forfait di Pessina, riferimento del centrocampo; restano da verificare le condizioni di Touré e soprattutto di Zeballos, indicato come in dubbio. Per questi ultimi non va quindi confusa una disponibilità incerta con un’assenza definitivamente confermata.
- Torino: Rodríguez (infortunio alla coscia), Israel (infortunio alla spalla), İlkhan (problema all’inguine), Fortini (problema all’inguine). Squalificati: nessuno segnalato.
- Monza: Pessina (infortunio al ginocchio); da valutare Touré (infortunio al ginocchio) e Zeballos (infortunio al ginocchio, in dubbio). Squalificati: nessuno segnalato.
Le ultime partite giocate
Il Torino ha raccolto 10 punti nelle cinque gare elencate, grazie a tre vittorie, un pareggio e una sconfitta. Il Monza ne ha conquistati 7, con due successi, un pari e due ko. I granata hanno chiuso il ciclo con le vittorie contro Udinese e Parma; i brianzoli con il convincente 4-0 al Cagliari. La tabella riassume il rendimento complessivo, mentre i risultati sono riportati dal meno recente al più recente.
|Squadra
|Vittorie
|Pareggi
|Sconfitte
|Punti
|Gol fatti
|Gol subiti
|Torino
|3
|1
|1
|10
|8
|5
|Monza
|2
|1
|2
|7
|10
|8
- Torino: Fiorentina–Torino 1-2, vittoria; Torino–Roma 0-2, sconfitta; Bologna–Torino 1-1, pareggio; Torino–Udinese 2-1, vittoria; Parma–Torino 0-3, vittoria.
- Monza: Parma–Monza 1-1, pareggio; Lecce–Monza 3-2, sconfitta; Monza–Sassuolo 2-1, vittoria; Lazio–Monza 3-1, sconfitta; Monza–Cagliari 4-0, vittoria.
L’arbitro di Torino-Monza
La direzione di Torino–Monza è affidata a Zanotti, assistito da Lo Cicero e Laghezza. Massa sarà il quarto ufficiale, mentre in sala VAR opereranno Massimi e Camplone, quest’ultimo nel ruolo di AVAR. Non sono disponibili statistiche stagionali verificate su presenze, rigori assegnati, ammonizioni ed espulsioni del direttore di gara: non è quindi possibile indicarne medie disciplinari aggiornate.
Torino-Monza: precedenti, curiosità e pillole
La tradizione sorride al Torino, ma il Monza arriva con argomenti per provare a cambiarla. I granata non hanno mai perso nei sei precedenti di Serie A contro i brianzoli, mentre le tre sfide disputate in Piemonte hanno prodotto soltanto risultati stretti: due 1-1 e un successo interno per 1-0. A rendere meno scontato il copione è però la spinta del giovane attacco ospite, trascinato da Varela, già autore di sei reti in sei presenze. Dall’altra parte, Simeone cerca continuità e vuole tornare decisivo davanti al proprio pubblico. Il tema tattico potrebbe essere la gestione delle seconde palle: nessuna squadra ha tentato più passaggi lunghi del Monza in questo campionato, con il Torino subito alle sue spalle. Entrambe arrivano da segnali positivi, ma conservano un punto debole: i piemontesi concedono gol in casa da otto gare consecutive, i lombardi faticano da tempo in trasferta.
- Sei incroci e nessuna sconfitta: il Torino ha ottenuto tre vittorie e tre pareggi contro il Monza in Serie A. Tra le avversarie mai capaci di batterlo nel torneo, soltanto Mantova, affrontato 14 volte, e Salernitana, otto, contano più confronti; sei anche per Frosinone e Messina.
- A Torino l’equilibrio è stato la regola: nei tre precedenti di Serie A nessuna delle due squadre ha segnato più di una rete. Il bilancio comprende due 1-1 e un 1-0 granata.
- Il Torino ha vinto le ultime due gare di campionato, eguagliando i successi raccolti nelle precedenti undici, chiuse anche con quattro pareggi e cinque sconfitte. Tre vittorie consecutive nella stessa stagione mancano dal periodo febbraio-marzo 2019, con Mazzarri in panchina.
- La porta di casa è il problema da risolvere per i granata: il Torino subisce gol da otto incontri interni consecutivi di Serie A. Una sequenza più lunga non si registrava dalle dieci gare tra gennaio e maggio 2017.
- Il Monza ha conquistato due vittorie nelle ultime tre giornate, con una sconfitta: tanti successi quanti nelle precedenti 34 partite di Serie A, nelle quali aveva raccolto anche sei pareggi e 26 ko. Due vittorie consecutive mancano da marzo 2024.
- Lontano da casa il rendimento brianzolo resta fragile: dalla stagione 2024-25 il Monza ha vinto due delle 23 trasferte di Serie A, con cinque pareggi e 16 sconfitte. Tra le squadre con almeno venti gare esterne nel periodo, soltanto il Venezia, senza successi, ha fatto peggio.
- La gioventù porta gol: nove reti del Monza arrivano da calciatori nati dal 2005 in avanti, sei di Varela, due di Robinson e una di Kouadio. Nel confronto europeo proposto dai dati, il Brighton è a quota dieci; in Serie A i brianzoli condividono con il Como il primato di tre marcatori di questa fascia d’età.
- La verticalità accomuna le due squadre: il Monza guida la Serie A per passaggi lunghi tentati, 373, davanti ai 360 del Torino. La precisione lascia margini: i brianzoli sono ottavi per lanci riusciti, 158, i granata tredicesimi, 137.
- Simeone ha segnato in tutte le undici stagioni di Serie A dal suo debutto nel 2016-17, come Zieliński e Politano. L’attaccante granata cerca due gare consecutive a segno, traguardo che gli manca dallo scorso marzo contro Parma e Milan, e vuole interrompere quattro partite casalinghe senza reti dopo aver segnato in ciascuna delle cinque precedenti.
- Sei gol in sei presenze lanciano Varela al secondo posto della classifica marcatori, insieme a Malen, dietro alle sette reti di Raimondo. Nella storia del Monza in Serie A soltanto Colpani ha segnato di più in una singola stagione: otto gol nel 2023-24, ma in 38 presenze.
Le statistiche stagionali di Torino e Monza
Il Torino controlla maggiormente il pallone, con il 50,6% di possesso contro il 43,8% del Monza, e presenta una migliore precisione nei passaggi: 84,39% contro 81,24%. I brianzoli producono però più conclusioni nello specchio, 42 contro 22, e hanno segnato 13 reti contro 10. La differenza è nella tenuta difensiva: nove gol subiti dai granata, quindici dagli ospiti, rispettivamente 1,29 e 2,14 a partita. Entrambe hanno mantenuto la porta inviolata una sola volta. Interessante anche l’efficacia realizzativa: il dato di conversione fornito premia il Torino, 19,23% contro 16,46%, nonostante il minor volume offensivo.
Adams guida i marcatori del Torino con tre gol, seguito da Simeone e Kulenović a due; una rete per Comuzzo, Bragança e Mandragora. Nel Monza comanda Varela con sei, davanti a Robinson con due; un gol ciascuno per Colpani, Goglichidze, Kouadio, Mangas e Zeballos. Il miglior assistman granata è Belghali, con tre passaggi vincenti; tra i brianzoli sono appaiati a due Birindelli, Mota Carvalho e Mangas. Per i gialli, i dati individuali del Torino indicano un’ammonizione ciascuno per Belghali, Comuzzo, Bragança, Gineitis, Ismajli, Njie e Patterson: il loro totale non coincide con le sei ammonizioni riportate nel riepilogo di squadra. Nel Monza il massimo è di due gialli, condiviso da Birindelli, Folorunsho, Kouadio e Lucchesi; quest’ultimo è anche l’unico espulso, con un rosso. Non risultano espulsioni granata nei dati disponibili. Tra i portieri, Perri e Törnqvist hanno un clean sheet ciascuno; nessuno per Mascardi, Thiam e Pizzignacco.
|Statistica
|Torino
|Monza
|Posizione in classifica
|10ª
|14ª
|Punti
|10
|7
|Partite giocate
|7
|7
|Vittorie
|3
|2
|Pareggi
|1
|1
|Sconfitte
|3
|4
|Gol segnati
|10
|13
|Gol subiti
|9
|15
|Media gol segnati
|1,43
|1,86
|Media gol subiti
|1,29
|2,14
|Possesso palla
|50,6%
|43,8%
|Precisione dei passaggi
|84,39%
|81,24%
|Tiri nello specchio
|22
|42
|Precisione di tiro
|42,31%
|53,16%
|Conversione delle conclusioni
|19,23%
|16,46%
|Assist
|7
|10
|Calci d’angolo
|23
|30
|Passaggi lunghi tentati
|360
|373
|Passaggi lunghi riusciti
|137
|158
|Falli commessi
|67
|85
|Ammonizioni, riepilogo di squadra
|6
|11
|Espulsioni
|Nessuna rilevata
|1
|Partite a porta inviolata
|1
|1
|Miglior marcatore
|Adams, 3
|Varela, 6
|Migliori assistman
|Belghali, 3
|Birindelli, Mota Carvalho e Mangas, 2
|Clean sheet dei probabili portieri titolari
|Perri, 1
|Törnqvist, 1
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FAQ
- Quando e a che ora si gioca Torino-Monza?
-
Torino-Monza si gioca il 23 ottobre 2026 alle ore 20:45, per l’8ª giornata della Serie A 2026-27.
- Dove si gioca Torino-Monza?
-
La partita si disputa allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino.
- Chi è l’arbitro di Torino-Monza?
-
L’arbitro è Zanotti, con Lo Cicero e Laghezza assistenti. Massa è il quarto ufficiale, Massimi il VAR e Camplone l’AVAR.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.