Torino-Napoli 2019-2020, le probabili formazioni

Torino-Napoli è la partita delle 18 di domenica valida per la settima giornata di serie A. Mazzarri pronto a riaffidarsi a Lyanco in difesa, in attacco potrebbe rivedersi Verdi con Belotti.

Continua il turnover di Ancelotti, tornano dal 1' Zielinski, Insigne, Mertens e Llorente. Koulibaly e Maksimovic indisponibili, al fianco di Manolas spazio a Luperto.

Probabili formazioni

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Baselli, Rincon, Meité, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Mazzarri

Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Ghoulam; Callejon, Allan, Ruiz, Insigne; Mertens, Lllorente. All. Ancelotti

SPORTAL.IT | 04-10-2019 20:03