Torino, nel mirino cinque giocatori in scadenza

Il Torino a caccia di grandi occasioni: secondo quanto riporta Toronews, il club granata ha messo nel mirino alcuni giocatori in scadenza di contratto in vista della prossima stagione.

In particolare in lista acquisti è finito Giacomo Bonaventura, centrocampista polivalente del Milan che sarebbe ideale per il modulo di Mazzarri. Un altro giocatore eclettico che a giugno sarà gratis è Lallana, in uscita dal Liverpool e in grado di giocare da esterno, da trequartista e da interno di centrocampo. Piace per il centrocampo anche Marko Van Ginkel, ex Milan, anche lui in scadenza con il Chelsea. Occhio anche ai terzini d'attacco Layvin Kurzawa (Psg), e Nathaniel Clyne (Liverpool) in rotta con i rispettivi club.

SPORTAL.IT | 18-11-2019 11:39