Torino, Nkoulou verso le scuse: con il Lecce ci sarà

Nicolas Nkoulou verso il reintegro in squadra nel Torino. Sono attese nelle prossime ore le scuse del difensore camerunense, attese sia dalla società sia dallo spogliatoio. Se arriveranno in questi giorni, il centrale potrebbe essere convocato per la sfida di campionato contro il Lecce.

Secondo le indiscrezioni riportate da Toronews.net al club non basta un comunicato ma un vero e proprio confronto nello spogliatoio con il resto della squadra: anche Walter Mazzarri si aspetta un chiarimento sul suo recente comportamento, con l'obiettivo di ricucire a situazione per il bene della squadra, almeno fino al mercato di gennaio.

SPORTAL.IT | 09-09-2019 10:11