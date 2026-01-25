Torino: "Non è colpa di Cairo", la provocazione che scatena i tifosi granata sul web

Dopo l'umiliante 0-6 a Como è notte fonda per il Toro, Ravezzani chiede l'esonero dell'allenatore ma il popolo dei social vuole l'addio del patron Cairo

Per il Torino la crisi di risultati si è acuita. In sei gare di campionato è arrivata una sola vittoria per il club di Urbano Cairo che resta sempre più al centro delle critiche dei tifosi. Dopo il ko umiliante contro il Como, è arrivata una ‘provocazione’ da parte del giornalista Fabio Ravezzani che ha acceso ulteriormente gli animi.

Ravezzani indica solo Baroni come colpevole

Il direttore di Telelombardia, con un post sui social, ha indicato come unico colpevole della disfatta del Torino il tecnico Baroni, senza dedicare alcuna parole al presidente Cairo: “Quarta sconfitta consecutiva in campionato per il Torino, ma il 6-0 è davvero umiliante. Al netto della superiorità tecnica indiscutibile del Como, non credo che la squadra sia più in grado di risollevarsi senza un cambio in panchina. Il lampo in Coppa Italia non basta.”

I tifosi granata si sono scagliati contro il giornalista: “Ravezzani non può continuare a difendere un uomo che ha svuotato una squadra e un ambiente. Ancor di più però non può criticare una tifoseria che evidentemente conosce poco.” Risponde Ravezzani che difende Cairo: “Trovo che contestare il presidente sia la principale e più soddisfacente attività da sempre di una parte della tifoseria.”

Continuano le critiche: “I difetti di questa squadra si conoscevano e il mercato li ha solo resi più evidenti. Una gestione sciagurata.”

Ed infine replica ancora Ravezzani: “Il Toro ha un potenziale economico (lei è un luminare in proposito) da 7mo-10mo posto. Tutto sommato con Cairo è sempre andato più i meno così. Prima andava peggio. In attesa del magnate vedo poche alternative. Sì rischiò anche il fallimento, prima.”

I tifosi granata criticano Cairo

A quel punto, dopo il ko in Como-Torino, i tifosi granata hanno preso ancor più di mira la società: “Il Torino è umiliante. Squadra che esiste solo per ammorbarci con il ricordo di Superga, per il resto è un Sassuolo qualunque, solo che almeno a Sassuolo investono e hanno progettualità.”

E ancora: “Tra l’altro una sconfitta che non fa una piega perché ci sta tutta sia nei modi che nel risultato finale.”

C’è poi chi scrive: “Cuore Toro solo contro la Juventus. Per il resto squadra inutile e senza senso, ogni anno il solito galleggiamento a metà classifica. La mediocrità fatta squadra di calcio.”

Non si placano gli animi sul web: “Cambio in panchina numero 38594 della gestione Cairo. Il quale, a parte i giornali torinesi, non viene MAI e dico MAI messo in discussione. Come se gli allenatori scendessero dal cielo, casualmente…”

E ancora: “Il campionato italiano è alla completa deriva, dalla 10ª in classifica in giù sono tutte squadre di serie B poi possiamo raccontare quello che vogliamo. Senza stadi, senza soldi, squadre indebitate, ritmi di partita bassi e giocatori sopravvalutati.”

E infine: “Se Cairo non fosse un editore potente, sarebbe sbertucciato ogni domenica da qualunque giornalista sportivo. Invece silenzio totale: niente domande, niente inchieste, niente perché. Tiene un club da 20 anni senza volerlo vendere e tutti fanno finta di nulla. Ma tutti sapete.”

