Torino, non solo Lazzari dalla Spal

Il Torino è da tempo sulle tracce di Manuel Lazzari e, nonostante le numerose rassicurazioni della società ferrarese ai propri tifosi, probabilmente in estate tenterà l'affondo.

La società granata, però, nelle ultime ore ha messo nel mirino anche Andrea Petagna, ex Milan ora in prestito alla Spal.

L'attaccante italiano è stato ceduto a titolo temporaneo dall'Atalnta per tre milioni di euro, con l'obbligo di riscatto in caso di salvezza fissato a dodici.

In questa stagione Petagna ha messo a segno otto reti in 21 partite di campionato ed è diventato uno degli uomini cardine per Semplici, che è intervenuto anche sul discorso Nazionale per il classe 1995: "Queste tematiche non sono di mia competenza. Prima di tutto sarà Andrea a doversi meritare questa chiamata e un riconoscimento di questa importanza. Se dovesse essere così sono certo che la convocazione in Nazionale arriverà".



SPORTAL.IT | 16-02-2019 12:35