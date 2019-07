Torino, non solo Mario Rui dal Napoli

Nelle prossime settimane potrebbe infiammarsi l'asse Torino-Napoli.

La società granata ha da tempo nel mirino Verdi e Mario Rui ma al momento De Laurentiis blocca la cessione dell'esterno e c'è distanza tra domanda e offerta per il terzino portoghese. In stallo entrambbi gli affari, potrebbero sbloccarsi in tempi brevi.

Un altro profilo che potrebbe cambiare maglia da azzurra a granata è Orestis Karnezis. L'ex portiere dell'Udinese, chiuso da Meret e Ospina, avrebbe già dato l'ok per fare da riserva a Sirigu.



SPORTAL.IT | 03-07-2019 15:19