Con i riscatti di Ljajic, Boyè e Niang il Torino avrebbe incassato una cifra vicina ai 23 milioni di euro.

Con questo tesoretto la società granata vorrebbe regalare a Mazzarri un centrocampista di qualità. Il primo nome rimane quello di Roberto Pereyra, vero pallino dell'ex tecnico del Napoli.

Da non escludere però la pista Mark Grujic del Liverpool che in questa stagione, con la maglia dell'Herta Berlino, ha realizzato cinque reti e un assist in 22 gare.

SPORTAL.IT | 01-06-2019 11:16