Torino, ottimismo per De Silvestri

Migliorano le condizioni di Lorenzo De Silvestri.

Il terzino granata aveva dovuto abbandonare il campo durante la partita contro l’Udinese per un fastidio muscolare. Gli esami effettuati nei giorni scorsi hanno evidenziato però solamente un leggero affaticamento.

Il difensore ex Sampdoria si è allenato ancora a parte, ma una sua convocazione per la gara contro il Napoli non sembra al momento a rischio. Caso diverso, invece, per Iago Falque: lo spagnolo dovrà saltare le prossime due partite a causa di una “lesione di basso grado ai muscoli flessori della coscia destra”, come riportato dal bollettino medico ufficiale.

SPORTAL.IT | 19-09-2018 15:10