Torino-Parma 2019-20: le probabili formazioni

Gara delicatissima per il Torino: la cura Longo non ha ancora fatto effetto e in casa dei granata arriva un Parma pericolosissimo in trasferta e reduce dalla vittoria esterna sul campo del Sassuolo, grazie alla rete del figliol prodigo Gervinho.

Le insistenti voci di mercato con al centro Belotti, poi, non aiutano i piemontesi e hanno portato il presidente Cairo a sbottare.

Squadre in campo alle 15 di domenica.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Lyanco; De Silvestri, Lukic, Rincon, Baselli, Aina; Belotti, Berenguer. Allenatore: Longo. A disposizione: Ujkani, Rosati, Djidji, Bremer, Singo, Ansaldi, Meite, Adopo, Edera, Zaza, Verdi, Millico.

Parma (4-3-3): Colombi; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. Allenatore: D’Aversa. A disposizione: Radu, Corvi, Dermaku, Regini, Pezzella, Grassi, Sprocati, Karamoh, Siligardi, Caprari.

SPORTAL.IT | 21-02-2020 11:33