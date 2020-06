Torino-Parma 2019-2020: le probabili formazioni

La Serie A riprende sabato 20 giugno alle 19.30 con Torino-Parma dopo il lungo stop causato dalla pandemia. I granata ospitano i gialloblu senza Baselli, Verdi e Ansaldi: in attacco possibile tridente Edera-Belotti-Berenguer, ma non è escluso un impiego dal 1' di Zaza al fianco del Gallo, in quel caso 4-4-2 con Edera in panchina.

Il Parma risponde con il trio offensivo Kulusevski-Cornelius-Gervinho. In porta si rivede Sepe, a centrocampo Kucka-Hernani-Kurtic.

Torino: Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Edera, Belotti, Berenguer.

Parma: Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

SPORTAL.IT | 19-06-2020 08:34