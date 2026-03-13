Torino-Parma, Cremaschi disperato: infortunio, lacrime e fuori dopo 10’ alla seconda da titolare, come sta

Sfortunatissimo il giovane talento americano del Parma che negli Stati Uniti ha giocato con Messi: la sua partita è durata pochissimi minuti, cosa è successo

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La sfortuna si accanisce su Benjamin Cremaschi. La gara contro il Torino del giovane talento del Parma che in MLS ha giocato con Leo Messi è durata solamente 10’. Un infortunio lo ha costretto ad alzare bandiera bianca tra le lacrime. Disperato il classe 2005 di Miami, solamente alla seconda da titolare in Serie A.

Torino-Parma, che sfortuna per Cremaschi

Proprio quando sembrava finalmente giunto il suo momento dopo tanta panchina e un’attesa infinita per un giocatore sì giovane ma con alle spalle un’esperienza sul rettangolo verde con leggende del calibro di Messi, Suarez, Busquets e Jordi Alba, ecco che Cremaschi si ritrova a fare i conti con la sfortuna.

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Cuesta lo aveva lanciato titolare per la prima volta in campionato in occasione dell’ultimo turno al Franchi contro la Fiorentina, poi la conferma al Grande Torino. Seconda di fila dal primo minuto e quella sensazione di avercela fatta, di aver convinto l’allenatore a scommettere sulle sue qualità. Ma è durata poco, troppo poco. Solo dieci minuti. Poi lo stop. E le lacrime. Benja non ha retto. Sopraffatto dal dolore, dalla rabbia, dalla delusione. Così è crollato, abbandonandosi a un pianto disperato mentre lo staff sanitario dei ducati era intento a soccorrerlo.

Infortunio Cremaschi: che cosa è successo

In seguito a uno scontro di gioco Cremaschi ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. In un primo momento l’americano ha anche provato a continuare, ma poi è crollato a terra ed è stato costretto a uscire dal terreno di gioco.

Le sue condizioni preoccupano non poco il Parma, anche perché in questo finale di stagione il centrocampista ex Inter Miami avrebbe potuto fornire un contributo prezioso alla causa. Saranno gli esami strumentali a cui il calciatore si sottoporrà nelle prossime ore a fare chiarezza sull’entità del problema.

Il fair play dei tifosi del Torino

Al suo posto è entrato in campo Britschgi. Nell’uscire dal campo il calciatore ducale si è coperto il viso con la maglia, mentre i tifosi granata gli hanno tributato un sentito e sincero applauso di incoraggiamento. Cremaschi è arrivato in Italia la scorsa estate, tra l’altro in concomitanza col Mondiale Under 20, dove è stato assoluto protagonista anche nella sfida degli ottavi contro gli azzurrini di Carmine Nunziata, travolti 3-0 e con una sua doppietta.

Oltre 70 le presenze collezionate con l’Inter Miami, tre quelle con la nazionale maggiore degli Stati Uniti. In Serie A finora non gli è andata bene: la speranza è che l’infortunio rimediato contro il Torino sia meno grave del previsto così da avere ancora l’occasione di mostrare le sue qualità.