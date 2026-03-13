Torino-Parma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino–Parma vale punti pesanti nella 29a giornata della Serie A 2025-26: si gioca venerdì 13 marzo 2026 alle 20.45 all’Olimpico Grande Torino. Granata in piena bagarre salvezza, 15° posto con 30 punti (8 vittorie, 6 pareggi, 14 sconfitte; 28 gol fatti, 49 subiti). I crociati sono 12° a quota 34 (8 vittorie, 10 pareggi, 10 sconfitte; 20 gol segnati, 32 incassati) e cercano continuità. Un incrocio da brividi per la classifica: scontro di nervi e dettagli, dove equilibrio e solidità difensiva potrebbero fare la differenza.
- Probabili formazioni di Torino-Parma
- Gli indisponibili di Torino-Parma
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Torino-Parma
- Informazioni interessanti
- Le statistiche stagionali di Torino e Parma
Probabili formazioni di Torino-Parma
Verso il fischio d’inizio, D’Aversa potrebbe confermare impostazione prudente ma verticale: Paleari fra i pali e terzetto con Coco, Ismajli, Ebosse. Sulle corsie, Lazaro e Obrador, in mezzo Prati–Gineitis, con Vlasic alle spalle di Zapata e Simeone. Attenzioni ai ballottaggi sulle fasce, dove potrebbe pesare la gestione degli indisponibili. Il Parma, solido e in serie positiva, dovrebbe ripartire da Corvi e dal blocco a tre Delprato, Troilo, Circati, con Keita frangiflutti. Sulla linea a quattro mezzali/esterni dubbi e opzioni: a destra Cremaschi, poi Nicolussi Caviglia e Sorensen, a sinistra Valeri. Davanti, si va verso Pellegrino accanto a Strefezza, con alternative dalla panchina.
- Torino (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Lazaro, Prati, Gineitis, Obrador; Vlasic; Zapata, Simeone.
- Parma (3-1-4-2): Corvi; Delprato, Troilo, Circati; Keita; Cremaschi, Nicolussi Caviglia, Sorensen, Valeri; Pellegrino, Strefezza.
Gli indisponibili di Torino-Parma
Capitolo assenze: il Torino resta con rotazioni ridotte in avanti e sulle fasce, aspetto che potrebbe indirizzare i cambi a gara in corso. Nel Parma spiccano forfait prolungati e qualche stop recente a centrocampo e in difesa, fattori che potrebbero consigliare una gestione accorta dei ritmi. Nessuna squalifica annunciata alla vigilia.
- Torino – Infortunati: Aboukhlal (infortunio al ginocchio), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
- Parma – Infortunati: Almqvist (infortunio al bicipite femorale), Bernabé (infortunio alla schiena), Frigan (rottura del legamento crociato anteriore), Britschgi (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Torino in altalena, con segnali di ripresa casalinga e qualche blackout esterno; Parma in fiducia, striscia positiva e solidità in trasferta. Ritmi e transizioni potrebbero incidere: granata letali in contropiede, crociati compatti e pragmatici.
|Torino
|x
|ko
|ko
|ok
|ko
|Parma
|ok
|ok
|ok
|x
|x
- Torino
Fiorentina-Torino 2-2; Torino-Bologna 1-2; Genoa-Torino 3-0; Torino-Lazio 2-0; Napoli-Torino 2-1.
- Parma
Bologna-Parma 0-1; Parma-Verona 2-1; Milan-Parma 0-1; Parma-Cagliari 1-1; Fiorentina-Parma 0-0.
L’arbitro di Torino-Parma
Dirige Fabio Maresca, coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Zingarelli; IV Mucera, VAR Ghersini, AVAR Aureliano. In questa Serie A 2025-26 Maresca ha arbitrato 5 gare: 1 rigore assegnato, 16 ammonizioni e 1 espulsione (media 3,4 cartellini a partita). Fischio attento sul gioco fisico, tolleranza limitata sulle proteste.
Informazioni interessanti
Match ricco di incroci: il Parma ha vinto l’andata e sogna l’en-plein come ai tempi di Donadoni; allo Olimpico Grande Torino il segno “X” è frequente tra queste due, a testimonianza di equilibrio storico. Il Torino è squadra verticale e micidiale in ripartenza, mentre i crociati sono solidi e in striscia utile, con una difesa che fuori casa sta viaggiando a porta inviolata. Primo tempo da osservare: granata che incassano spesso nella prima frazione, emiliani più attendisti e meno produttivi in avvio. Occhi su Zapata, a caccia del bis casalingo, e su Pellegrino, che contro il Toro ha già colpito. Tatticamente, duello su palle inattive e transizioni: dettagli che potrebbero spezzare l’equilibrio in un confronto dove ritmo e nervi peseranno tantissimo.
- Dopo l’1-2 dell’andata, il Parma insegue la doppietta stagionale contro il Torino come nel 2012/13.
- A Torino regnano i pareggi: 9 “X” su 18 incroci in casa granata, con 5 successi emiliani e 4 piemontesi.
- D’Aversa ha iniziato bene in casa: solo tre allenatori granata hanno vinto entrambe le prime due interne nell’era dei 3 punti.
- Dal break di novembre, il Torino è tra le squadre con più sconfitte: continuità da ritrovare.
- Parma imbattuto da cinque in campionato (3 vittorie, 2 pareggi): momento di forma brillante.
- Difesa di ferro in trasferta: crociati con tre clean sheet di fila fuori casa, a caccia del poker storico.
- Contropiede chiave: il Torino è al top per reti in transizione, il Parma non ha ancora segnato così.
- Sfida tra tempi: granata che subiscono di più nel 1° tempo, crociati poco prolifici prima dell’intervallo.
- Zapata può timbrare in due gare interne di fila; 4 i suoi gol al Parma in A (una doppietta nel 2019).
- Pellegrino ha nel Torino la sua vittima preferita (quattro reti), ma è a segno una sola volta nelle ultime nove.
Le statistiche stagionali di Torino e Parma
Numeri alla mano, gara dal punteggio potenzialmente basso: il Torino segna poco (28) ma crea discreti tiri in porta; il Parma concede poco (32 gol subiti) e vive di equilibrio e ripartenze. Possesso simile (43.7% vs 44.6%), clean sheet in doppia cifra per entrambe: episodio e palle inattive possono spostare l’inerzia.
Focus giocatori: per il Torino i migliori marcatori sono Simeone e Vlasic (6), top assist Vlasic (3), più ammonito Vlasic (7), rosso a Ilkhan (1); in porta Paleari a quota 7 clean sheet. Nel Parma guida i gol Pellegrino (7), uomo-assist Nicolussi Caviglia (3), più espulso Troilo (2 rossi), più ammoniti diversi difensori (tra cui Circati e Valenti a 5); tra i pali spicca Corvi (6 clean sheet).
|Torino
|Parma
|Partite giocate
|28
|28
|Vittorie
|8
|8
|Pareggi
|6
|10
|Sconfitte
|14
|10
|Gol segnati
|28
|20
|Gol subiti
|49
|32
|Possesso palla (%)
|43.7
|44.6
|Tiri totali
|231
|214
|Tiri in porta
|118
|80
|Clean sheet
|10
|10
|Cartellini gialli
|57
|45
|Cartellini rossi
|1
|4
Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A
FAQ
- Quando si gioca Torino-Parma e a che ora è il calcio d’inizio?
-
Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 20:45.
- Dove si gioca Torino-Parma?
-
Allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino.
- Chi è l’arbitro di Torino-Parma?
-
Fabio Maresca, con assistenti Cecconi e Zingarelli; IV Mucera; VAR Ghersini; AVAR Aureliano.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.