Torino, passi avanti per Juan Jesus

Continua la trattativa tra Torino e Roma per Juan Jesus.

I dirigenti dei due club si sono incontrati nei giorni scorsi per arrivare ad un accordo: la soluzione a cui si sta lavorando è un prestito con obbligo di riscatto.

Il difensore brasiliano non sembra però convinto della destinazione granata, in quanto preferirebbe giocare in una squadra che disputi la Champions League o l’Europa League. Il direttore sportivo Gianluca Petrachi ha in programma un incontro con l’agente del calciatore per trovare un’intesa.

SPORTAL.IT | 31-07-2018 14:40