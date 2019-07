Torino, per Verdi spunta un'altra pretendente

Uno degli attaccanti accostato con maggior insistenza al Torino è Simone Verdi.

Il giocatore non rientra nei piani di Ancelotti e Mazzarri l'avrebbe chiesto espressamente alla società per rendere più competitiva la rosa in vista anche dell'Europa League. Il club granata sembrava a un passo dall'ingaggiare il giocatore del Napoli ma la pista si è raffreddata di recente.

Nelle ultime ore, inoltre, si è inserita la Sampdoria che ha un urgente bisogno di puntellare le corsie esterne, come ha affermato Di Francesco: "Il mio compito ora è fare delle valutazioni in prospettiva futura per avere le idee chiare, ma il fatto che manchino degli esterni d'attacco è evidente".

SPORTAL.IT | 19-07-2019 09:18