Torino-Pisa, moviola: rimonta granata dopo la mazzata del Var sul rigore dubbio, Baroni salta derby con Spalletti

La prova dell’arbitro Arena nella gara della decima giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto campano ha ammonito tre giocatori

Alberto Ruben Arena, la scelta per Torino-Pisa, appartiene alla sezione di Torre del Greco. Dopo cinque anni di onorata carriera presso la Can C, il fischietto campano l’anno scorso è stato promosso in Can-A. La svolta per Alberto Ruben Arena è stata la finale d’andata dei play-off tra Vicenza e Carrarese. Questo è stato il punto più alto della carriera fino ad oggi del fischietto torrese, premiato dopo un’annata certamente positiva in Serie C. In Can-A deve confermare quanto di buono fatto nelle categorie inferiori, ha debuttato in A il 27 aprile scorso in Como-Genoa, in stagione con Verona-Cremonese, vediamo come se l’è cavata stavolta.

I precedenti di Arena con Torino e Pisa

Solo due precedenti con la Primavera per i granata con Arena, per lui invece è stata la quarta volta con il Pisa: nei tre precedenti, il bilancio è in equilibrio con una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

L’arbitro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Berti e Colarossi con Allegretta IV uomo, Camplone al Var e Sozza all’Avar, l’arbitro ha ammonito Casadei, Hojholt, Pedersen

Torino-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Regolare al 13′ il primo gol del Pisa: Akinsanmiro si vede sbucare la palla sul secondo palo e col destro centra la traversa, poi Leris rimette dentro per Moreo, che di prima intenzione fulmina Paleari. C’è stato un check del VAR per un possibile fuorigioco di Akinsanmiro che però era in posizione regolare. Al 27′ Moreo riparte in contropiede e premia l’inserimento da dietro di Vural, steso sulla linea dell’area da Casadei: ammonizione per l’ex interista e rigore per i toscani. Grandi proteste del fantasista che si dice sicuro di non aver toccato il giocatore e assicura che all’on field review gli verrà dato ragione. Il Var richiama al monitor l’arbitro che però conferma: è penalty che Moreo trasforma. Al 37′ ammonito Hojholtper un brutto intervento su Vlasic, ai confini col rosso. Prima del riposo espulso Baroni per proteste: salterà il derby contro la Juve di Spalletti e non vede il gol di Chè Adams, dopo quello di Simeone, che fa chiudere il tempo sul 2-2. Al 94′ Pedersen commette fallo su Aebischer nei pressi del centrocampo: giallo. Dopo 4’ di recupero Torino-Pisa finisce 2-2.