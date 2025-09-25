Torino-Pisa, la contestazione "nascosta" da Cairo: granata ok in Coppa Italia tra i veleni, in campo Buffon Jr

Primo tempo senza ultras, secondo con cori, fischi e insulti nei confronti del presidente, destinati a essere "ignorati" dalle sue testate. Toro avanti grazie a un gol di Casadei.

Assenti per un tempo, fuori dallo stadio Olimpico Grande Torino come promesso. Poi presenti in curva nella ripresa, ma solo per contestare ininterrottamente, senza soluzione di continuità, il presidente Urbano Cairo. Gli ultras del Torino hanno tenuto fede alle intenzioni della vigilia per la sfida di Coppa Italia contro il Pisa, vinta 1-0 dagli uomini di Baroni. Toro avanti nella competizione tricolore, dove per il prossimo turno è in programma il match sul campo della Roma, ma “abbandonato” e poi “insultato”, almeno nella sua figura apicale, da gran parte della tifoseria. Una contestazione che, come al solito, troverà spazio ovunque sui siti di informazione: fuorché sulle testate di Cairo.

Tifosi del Toro contro Cairo, la mossa del presidente

Se date un’occhiata, dopo aver letto Virgilio Sport naturalmente, alla Gazzetta dello Sport o allo stesso Corriere della Sera, due tra i quotidiani più autorevoli del panorama nazionale, non troverete troppi dettagli sulla serata surreale del ‘Grande Torino’. Ma è un modus operandi che va avanti da tempo, da quando cioè hanno avuto inizio le contestazioni nei confronti della presidenza. Cairo, presente in tribuna e fischiato, accusato di “vivacchiare” in un eterno limbo, intenzionato a fare plusvalenze e non provare a migliorarsi mai, condannando i tifosi a stagioni anonime, lontane dal vertice (e fortunatamente anche dai rischi). Un’opinione sempre più diffusa non solo tra gli ultras, ma anche tra i tifosi più moderati.

Torino-Pisa, un secondo tempo vissuto tra cori e insulti

Dopo l’assordante silenzio del primo tempo, nel secondo è stato tutto un susseguirsi di insulti, cori e veleni nei confronti del numero uno granata dagli spalti dello stadio, rimasto peraltro semivuoto in diversi settori. Una sequenza di contumelie sottolineata a più riprese anche nel corso della telecronaca in chiaro su Italia 1, affidata a Riccardo Trevisani. Davvero una situazione spinosa, quella del Toro: eppure, Cairo non sembra aver alcuna intenzione di cedere il club a dispetto di un ambiente sempre meno ben disposto nei suoi confronti. Neppure il successo sul Pisa ha addolcito un po’ il clima.

Il debutto di Louis Thomas Buffon e il gol vittoria di Casadei

Partita decisa da un gol messo a segno al 9′ da Casadei, di testa su corner dalla destra di Ngonge. Il Toro ha poi fatto buona guardia, trovando anche la rete del raddoppio con Ismajli in avvio di ripresa: marcatura annullata dopo un consulto Var per fallo sul portiere pisano Scuffet. Anche il Pisa, per la verità, si è visto annullare un gol: Albiol, al debutto stagionale, è stato pescato in offside dopo aver messo a segno di testa la rete del possibile 1-1. Unico momento di “pausa” dagli insulti a Cairo, quello in cui tutto lo stadio si è unito per dileggiare Cuadrado, l’ex juventino espulso al 17′ per proteste nei confronti dell’arbitro Pezzuto. In campo nel finale anche Louis Thomas Buffon, figlio di Gigio e della showgirl Alena Seredova.