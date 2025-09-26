Torino-Pisa, moviola: tre gol annullati e l’episodio choc del rosso a Cuadrado

La prova dell’arbitro Pezzuto in coppa Italia analizzata ai raggi X dall’esperto di Mediaset Morganti, il fischietto salentino ha ammonto 4 giocatori

Ha raccolto l’eredità di Giannoccaro Ivano Pezzuto, la scelta per Torino-Pisa, diventando il punto di riferimento per il movimento arbitrale leccese e salentino. Nato a Lecce il 13 febbraio 1984, Pezzuto ha iniziato ad arbitrare giovanissimo. La “vocazione” è sopraggiunta quando aveva 14 anni. L’esordio in Lega Pro nel 2011, in serie B nel 2014. Ma la data più importante, fin qui, nella carriera di Pezzuto è il 2 maggio 2015, quando è designato per la prima volta per un incontro di serie A: Sassuolo-Palermo. Vediamo come se l’è cavata ieri.

I precedenti di Pezzuto con Torino e Pisa

Quindici tra B e C i precedenti con i toscani fatti di quattro vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte. Con il Torino 4 i precedenti, di cui 3 in casa conclusasi tutti con 3 vittorie granata, una di queste un secco 4 a 0 contro il Cittadella nel secondo turno di Coppa Italia 2021-2022.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Trinchieri e Politi, con quarto ufficiale Manganiello. Volpi al Var e Marini all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Albiol, Piccinini, Saul Coco, Aboukhal. Espulso Cuadrado.

Torino-Pisa, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Primo giallo al 21′, è per Albiol dopo un fallo duro ai danni di Ché Adams. Al 35′ ammonito Piccinini per un intervento ruvido ai danni di Ali Bina Dembélé. Al 41′ giallo per Saul Coco per un fallo ai danni di Cuadrado. Al 45′ segna il Pisa: contropiede ospite che partorisce la conclusione precisa di Lorran a superare Paleari. L’arbitro, però, ferma tutto per fuorigioco.

Al 49′ rete annullata anche al Toro a causa di un tocco di mano di Ismajli. Dopo aver impattato la testa il pallone scivola sulla mano del difensore prima di terminare in rete. Decisivo il Var, il gol non vale. Al 56′ terzo gol annullato, stavolta ad Albiol che di testa aveva messo dentro sugli sviluppi di una punizione di Cuadrado. Al 62′ Cuadrado subisce un fallo che Pezzuto non fischia, ne nasce un botta e risposta e il colombiano rimedia un rosso diretto. Al 75′ giallo per Aboukhal dopo un fallo ai danni di Mbambi. Dopo 5′ di recupero Torino-Pisa finisce 1-0 grazie al gol al 10′ di Casadei.

La sentenza di Morganti

A fare chiarezza sui casi dubbi della gara è Emidio Morganti, all’esordio come talent nella squadra di SportMediaset.. L’ex arbitro parte dal primo gol annullato al Pisa: “Al 49′ su azione d’angolo c’è un gol del Torino, l’arbitro prima convalida poi si ferma richiamato dal Var. La prima protesta del Pisa è sull’uscita di Scuffet che per me non subisce fallo, poi c’è il colpo di testa di Ismajli che ha due braccia poggiate su un avversario e poi tocca di mano come indica Pezzuto. Il lavoro del Var è stato puntuale. Il gol era da annullare. Sull’espulsione di Cuadrado anticipo che i 17′ del secondo tempo sono stati assai conflittuali tra lui e l’arbitro. Il colombiano al 62′ chiede una punizione e inizia un conciliabolo che si trascina per alcuni secondi finchè l’arbitro non estrae il rosso. Una volta che Pezzuto ha sentito le parole del giocatore del Pisa non può non buttarlo fuori”.