Torino, Rade Krunic a un passo

L'affare Toro-Krunic è a un passo dalla chiusura. Gli uomini di mercato granata stanno aspettando solo il sì di Acquah al trasferimento all'Empoli per ufficializzare la trattativa: trovata l'intesa con gli azzurri, Cairo verserà nella casse dei toscani 5 milioni di euro, ovvero la differenza tra i 7 milioni di euro che l'Empoli chiede per il bosniaco, e i 2 del cartellino del centrocampista ghanese.

Si attende quindi solo la risposta dell'Empoli alla richiesta di Acquah: il giocatore chiede 600mila euro e un contratto fino al 2022.

Intanto sospiro di sollievo per Krunic, infortunatosi nel test amichevole con lo Spezia a Sarzana: il ko è molto meno grave del previso, non ci sono lesioni né alle ossa né ai legamenti. Nei prossimi giorni effettuerà in ogni caso solo lavoro differenziato.

SPORTAL.IT | 01-08-2018 10:10