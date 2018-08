Torino: retroscena su Iago Falque

A poche ore dalla sfida contro l'Inter, spunta un interessante retroscena su Iago Falque.

L'attaccante del Torino, infatti, avrebbe potuto indossare la maglia nerazzurra in questa finestra di mercato. Prima che Ausilio chiudesse per Politano ha parlato con gli intermediari granata e del giocatore per sapere quali fossero i margini di trattativa.

Il presidente Cairo, tuttavia, lo ha reputato incedibile, rifiutando anche una ricca offerta dal Siviglia.

SPORTAL.IT | 26-08-2018 17:00