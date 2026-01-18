Torino-Roma: Malen più forte di Chiffi e del Var. Gol annullato e poi subito a bersaglio: la reazione di Gasperini

Schierato subito titolare, l'attaccante olandese arrivato dall'Aston Villa risponde alla beffa del gol cancellato col suo primo sigillo in Serie A: panchina giallorossa incredula

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Schierato subito titolare da Gasperini nell’insidiosa trasferta di Torino, Donyell Malen si è preso subito la Roma. Più forte di Chiffi e del Var, che al 22’ gli hanno annullato il primo gol in Serie A. No problem. L’attaccante olandese arrivato dall’Aston Villa ha metabolizzato subito la beffa, andando nuovamente a bersaglio dopo una manciata di secondi.

Torino-Roma, Chiffi e il Var fermano Malen

Approdato nella Capitale solo da poche ore, Gasperini non ha certo avuto remore nel gettarlo nella mischia con Dybala e Pellegrini alle sue spalle. Del resto, con Dovbyk e Ferguson fuori per infortunio, lì davanti qualcosa bisognava pur inventare. Malen ha risposto immediatamente presente. Dopo aver impegnato Paleari, al 22’ lo ha trafitto innescato dall’ex Juventus.

Che intesa, con l’argentino. Come se i due giocassero insieme da un vita. Lancio in profondità della Joya, scatto dell’ex Aston Villa, sterzata su Coco e tocco in scivolata nell’angolino alla sinistra del portiere del Torino. La felicità per la sua prima rete italiana, però, è durata giusto il tempo di un check del Var. Fuorigioco. Di una mano. Sembra assurdo, ma questa è la regola (il Napoli ne sa qualcosa, vedi polemiche col Parma). A Chiffi non resta che comunicare la decisione al pubblico: gol cancellato.

La gioia dopo la beffa

Poco prima dell’inizio della partita, Malen si è concesso ai microfoni di Sky e Dazn spiegando cosa gli ha chiesto Gasperini. “Vuole che giochi davanti, che attacchi i difensori, che segni e che aiuti in maniera concreta la squadra”. Messaggio recepito alla perfezione.

Perché, nonostante i soli due allenamenti con i nuovi compagni di squadra, il numero 14 giallorosso ha esaudito ogni compito che gli è stato affidato dall’esigente tecnico di Grugliasco. Testa e fiuto del gol. Centoventi secondi dopo la beffa del Var, Donyell va di nuovo a bersaglio. Dybala inventa e lo pesca in area: stop e palla indirizzata alle spalle di Paleari. Questa volta il check dura un paio di secondi: è tutto regolare, Roma avanti. Malen si presenta così: i tifosi sono già ai suoi piedi.

La reazione di Gasperini e della panchina

È Dazn a ricostruire cosa è successo al momento del gol annullato dal Var. Gelato da Chiffi, Malen ha ricevuto un cenno di approvazione da parte di Gasperini. Pollice all’insù e una semplice parola che è un presagio: “Arriva”.

Come dire: non preoccuparti, è solo questione di tempo. Ma forse neppure l’ex allenatore dell’Atalanta poteva immaginare che la prima rete dell’olandese sarebbe arrivata a distanza di pochi secondi dal provvedimento del fischietto di Padova. E, infatti, dopo lo 0-1 qualcuno della panchina giallorossa si è chiesto: “Chi abbiamo preso?”. Un impatto devastante.