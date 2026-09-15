Torino-Roma, moviola: Maresca nega un gol e un rigore, la musica è cambiata. Anche con i gialli

La prova dell’arbitro Maresca nel posticipo della quarta giornata di serie A analizzata al microscopio, il fischietto napoletano ha ammonito due giocatori

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Un gol annullato, un rigore negato ma sostanzialmente nessuno svarione importante per Maresca nel posticipo di serie A. Forse manca qualche cartellino per il fischietto napoletano ma vediamo cosa è successo all’Olimpico.

Toro-Roma, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 16′ Vlasic trattiene Dybala e interrompe l’azione della Roma. L’argentino chiede il cartellino giallo, ma l’arbitro fischia senza ammonire. Al 23′ segna Malen sull’assist di Dybala ma è fuorigioco: giusto annullare il gol dell’olandese. Al 26′ su un cross di Molina, Comuzzo tocca col petto: non è rigore.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Arrivano i gialli

Valido al 40′ il gol di Malen. Al 61′ Hermoso ferma fallosamente Simeone e viene ammonito. Altro giallo al 72′: Bragança salta Pisilli che lo stende diretto. All’83’ espulso un componente dello staff tecnico del Torino, Lucas Biglia. Valido al 93′ il gol del raddoppio di Pisilli. Dopo 4′ di recupero finisce 0-2.

Chi è l’arbitro Maresca

Fabio Maresca, la scelta per Torino-Roma, è stato il primo arbitro italiano ad assegnare un calcio di rigore in Serie A grazie all’utilizzo del VAR nella gara tra Juventus e Cagliari. Nato a Napoli il 12 aprile 1981 comincia ad arbitrare il 10 aprile del 1997 in una partita degli Esordienti a Napoli. Nel 2010 raggiunge la Lega Pro e prosegue la trafila delle serie minori fino a raggiungere la Serie B nell’estate del 2013 con l’esordio nella gara tra Virtus Lanciano e Reggina. In quella stessa stagione arriverà a dirigere la sua prima gara di Serie A. Maresca è un vigile del fuoco e ha prestato servizio presso la Direzione Regionale Vigili del Fuoco Campania. Due anni fa ha diretto la finale di Supercoppa Italiana 2022 a Riad tra Milan ed Inter e aveva esordito come arbitro internazionale in Irlanda-Finlandia 0-1 il 6 settembre 2020. Due anni fa è stato tra gli arbitri di maggior rendimento ma l’anno scorso dopo l’esordio alla prima giornata in stagione (Milan-Torino 2-2) è stato sospeso dalla Fifa per presunte minacce di morte a un giocatore. Rocchi lo aveva utilizzato spesso all’Avar e in B. E’ tornato a dirigere in A dopo 5 mesi e mezzo in Roma-Monza. Ultima uscita in Bologna-Lazio.

I precedenti tra le due squadre

68 vittorie giallorosse, 45 successi granata e 45 pari nei precedenti.

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Tegoni e Fontani con Sozza IV uomo, Aureliano al Var e Ghersini all’Avar, l’arbitro del match ha ammonito Hermoso, Pisilli