Torino-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino-Roma di Serie A 2025-26, 21a giornata: tutte le informazioni fondamentali

Torino–Roma accende la 21a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Olimpico Grande Torino di Torino domenica 18 gennaio 2026 alle 18:00. Granata in 11ª posizione con 23 punti in 20 gare (6 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 21 gol fatti, 32 subiti), giallorossi quarti a quota 39 (13 vittorie, 0 pareggi, 7 sconfitte; 24 gol segnati, 12 incassati). È una sfida d’alta quota contro una big: il Torino cerca punti pesanti per consolidare la classifica, la Roma vuole blindare la zona Champions.

Probabili formazioni di Torino-Roma

Il Torino dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro si va verso il trio Coco-Maripán-Tamèze a protezione di Paleari; sulle corsie opzione Lazaro a destra e Aboukhlal a sinistra. In mezzo, Casadei e Ilkhan dovrebbero garantire gamba e copertura, con Vlasic a cucire il gioco. Davanti, Zapata potrebbe affiancare Adams per dare profondità. La Roma si orienterebbe sul 3-4-1-2: linea a tre con Hermoso-Ndicka-Mancini, esterni Çelik e Wesley; in mediana Cristante e Koné per equilibrio e fisicità, con Soulé alle spalle del tandem Dybala-Malen. Non si segnalano squalificati, ma le assenze per infortunio potrebbero pesare nelle rotazioni di entrambe.

Torino (3-5-2): Paleari; Tamèze, Maripán, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Zapata. V:Sport

Gli indisponibili di Torino-Roma

Qualche grana per entrambe: il Torino perde peso dietro e qualità in mezzo con stop già noti, mentre la Roma rinuncia a alternative importanti tra pali e attacco. Scelte obbligate in alcune zone del campo: le panchine potrebbero essere più corte del solito, soprattutto per chi dovrà cambiare l’inerzia a gara in corso.

Torino – Infortunati: Schuurs (infortunio al legamento crociato anteriore), Ismajli (infortunio alla caviglia), Ilic (infortunio alla schiena), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.

Le ultime partite giocate

Torino altalenante: successi esterni di carattere alternati a scivoloni casalinghi. Roma più continua, con tenuta difensiva in crescita e un ruolino da trasferta incisivo. Trend che racconta un match aperto: granata per la svolta, giallorossi per continuità e punti Champions.

Torino ok ko ok ko ko Roma ko ok ko ok ok

Dettaglio risultati:

Torino

Sassuolo-Torino 0-1; Torino-Cagliari 1-2; Verona-Torino 0-3; Torino-Udinese 1-2; Atalanta-Torino 2-0

Roma

Juventus-Roma 2-1; Roma-Genoa 3-1; Atalanta-Roma 1-0; Lecce-Roma 0-2; Roma-Sassuolo 2-0

L’arbitro di Torino-Roma

Dirige Daniele Chiffi (Padova), assistenti Berti e Rossi C., IV uomo Tremolada, VAR Abisso, AVAR Guida. In questa Serie A 2025-26 Chiffi ha arbitrato 7 gare: 166 falli fischiati, 17 gialli, 1 rosso e 2 rigori concessi (2,5 ammonizioni a partita). Fisicità e intensità dovranno convivere con un metro piuttosto equilibrato.

Statistiche interessanti

Una classica dal sapore europeo: la Roma, che non ha ancora pareggiato in campionato, arriva all’Olimpico Grande Torino forte di una difesa granitica e di una striscia produttiva in trasferta proprio contro il Torino. I granata, reduci da un periodo casalingo complicato, puntano su compattezza e ripartenze: la fisicità di Koné e Cristante potrebbe incrociare la creatività di Vlasic e le corse di Lazaro, mentre davanti i colpi di Dybala e la profondità di Malen promettono di testare il trio difensivo granata. Occhio ai precedenti: i giallorossi storicamente hanno feeling con questa sfida, ma il Torino ha già dimostrato di poter colpire. Tra i duelli chiave, l’impatto di Zapata contro una retroguardia aggressiva e la capacità dei padroni di casa di reggere il ritmo sugli esterni. Una gara che potrebbe decidersi sui dettagli: piazzati, pressione sul primo possesso e gestione dei momenti.

La Roma ha battuto il Torino più di ogni altra in Serie A: 71 successi in 161 incroci; completano 42 pareggi e 48 vittorie granata.

ha battuto il più di ogni altra in Serie A: 71 successi in 161 incroci; completano 42 pareggi e 48 vittorie granata. Il Torino ha vinto l’ultimo confronto di campionato dopo otto gare senza successi: doppio acuto stagionale contro i giallorossi manca dal 1988/89.

ha vinto l’ultimo confronto di campionato dopo otto gare senza successi: doppio acuto stagionale contro i giallorossi manca dal 1988/89. La Roma segna da 14 trasferte consecutive di Serie A in casa del Torino : una delle sue serie più lunghe contro un’avversaria nel torneo.

segna da 14 trasferte consecutive di Serie A in casa del : una delle sue serie più lunghe contro un’avversaria nel torneo. Periodo complicato all’ Olimpico Grande Torino : quattro ko nelle ultime cinque di campionato per i granata, inclusi gli ultimi due.

: quattro ko nelle ultime cinque di campionato per i granata, inclusi gli ultimi due. Dalla sosta di novembre, il Torino è tra le squadre con più sconfitte; nel periodo niente pareggi anche per Roma e Atalanta.

è tra le squadre con più sconfitte; nel periodo niente pareggi anche per e Atalanta. La Roma è a quota 13 vittorie e 7 sconfitte: nessun pareggio nelle prime 20 giornate, impresa riuscita prima solo alla Juventus 2016/17.

è a quota 13 vittorie e 7 sconfitte: nessun pareggio nelle prime 20 giornate, impresa riuscita prima solo alla Juventus 2016/17. Giallorossi in crescita dietro: due vittorie di fila senza subire gol; cercano il terzo clean sheet consecutivo in questa Serie A.

Zapata ha già segnato sei volte contro la Roma , a bersaglio nelle ultime due sfide: può essere l’ago della bilancia granata.

ha già segnato sei volte contro la , a bersaglio nelle ultime due sfide: può essere l’ago della bilancia granata. Dybala è uno specialista contro il Torino : nove reti in Serie A, cinque da quando veste giallorosso.

è uno specialista contro il : nove reti in Serie A, cinque da quando veste giallorosso. Il talento Vaz è tra i più giovani con almeno 4 gol nei top campionati 2025/26: impatto altissimo in pochi minuti.

Le statistiche stagionali di Torino e Roma

Possesso medio: Roma 57,6% contro 44,5% del Torino. Gol segnati/subiti: granata 21/32, giallorossi 24/12. Precisione al tiro: 50,6% Torino vs 48,0% Roma. Clean sheet: 8 contro 9. Pressione: PPDA 13,6 per i granata, 9,5 per i giallorossi. Quadro che suggerisce una Roma più dominante nel palleggio e più solida dietro, contro un Torino incisivo nelle ripartenze e nei duelli aerei.

Focus giocatori: capocannonieri Torino Simeone e Vlasic (5), per la Roma guida Soulé (6). Assist: Vlasic e Lazaro a 2; in giallorosso spicca Soulé (4). Più ammoniti: Casadei (5) e Hermoso (6). Rossi: per la Roma un rosso a Çelik; nessun espulso tra i granata. Clean sheet portieri: Paleari 5, Svilar 9.

Torino Roma Partite giocate 20 20 Vittorie 6 13 Pareggi 5 0 Sconfitte 9 7 Gol segnati 21 24 Gol subiti 32 12 Media gol subiti 1,6 0,6 Possesso palla % 44,5 57,6 Tiri nello specchio 90 97 Precisione tiri % 50,6 48,0 Clean sheet 8 9 Gialli 36 39 Rossi 0 1 Capocannoniere Simeone/Vlasic 5 Soulé 6 Top assist Vlasic/Lazaro 2 Soulé 4

Segui in diretta questa partita e tutte le altre della Serie A

FAQ Quando si gioca Torino-Roma? Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:00 (21a giornata di Serie A). Dove si gioca Torino-Roma? All’Olimpico Grande Torino di Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Roma? L’arbitro è Daniele Chiffi, con assistenti Berti e Rossi C., IV uomo Tremolada, VAR Abisso, AVAR Guida.