Torino-Roma: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino–Roma accende la 21a giornata della Serie A 2025-26: si gioca all’Olimpico Grande Torino di Torino domenica 18 gennaio 2026 alle 18:00. Granata in 11ª posizione con 23 punti in 20 gare (6 vittorie, 5 pareggi, 9 sconfitte; 21 gol fatti, 32 subiti), giallorossi quarti a quota 39 (13 vittorie, 0 pareggi, 7 sconfitte; 24 gol segnati, 12 incassati). È una sfida d’alta quota contro una big: il Torino cerca punti pesanti per consolidare la classifica, la Roma vuole blindare la zona Champions.
- Probabili formazioni di Torino-Roma
- Gli indisponibili di Torino-Roma
- Le ultime partite giocate
- L'arbitro di Torino-Roma
- Statistiche interessanti
- Le statistiche stagionali di Torino e Roma
Probabili formazioni di Torino-Roma
Il Torino dovrebbe confermare il 3-5-2: dietro si va verso il trio Coco-Maripán-Tamèze a protezione di Paleari; sulle corsie opzione Lazaro a destra e Aboukhlal a sinistra. In mezzo, Casadei e Ilkhan dovrebbero garantire gamba e copertura, con Vlasic a cucire il gioco. Davanti, Zapata potrebbe affiancare Adams per dare profondità. La Roma si orienterebbe sul 3-4-1-2: linea a tre con Hermoso-Ndicka-Mancini, esterni Çelik e Wesley; in mediana Cristante e Koné per equilibrio e fisicità, con Soulé alle spalle del tandem Dybala-Malen. Non si segnalano squalificati, ma le assenze per infortunio potrebbero pesare nelle rotazioni di entrambe.
- Torino (3-5-2): Paleari; Tamèze, Maripán, Coco; Lazaro, Casadei, Ilkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Zapata. V:Sport
- Roma (3-4-1-2): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Çelik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé; Dybala, Malen. V:Sport
Gli indisponibili di Torino-Roma
Qualche grana per entrambe: il Torino perde peso dietro e qualità in mezzo con stop già noti, mentre la Roma rinuncia a alternative importanti tra pali e attacco. Scelte obbligate in alcune zone del campo: le panchine potrebbero essere più corte del solito, soprattutto per chi dovrà cambiare l’inerzia a gara in corso.
- Torino – Infortunati: Schuurs (infortunio al legamento crociato anteriore), Ismajli (infortunio alla caviglia), Ilic (infortunio alla schiena), Savva (infortunio al ginocchio). Squalificati: nessuno.
- Roma – Infortunati: Gollini (infortunio alla coscia), Dovbyk (infortunio alla coscia), Ferguson (infortunio alla schiena), Baldanzi (infortunio alla coscia). Squalificati: nessuno.
Le ultime partite giocate
Torino altalenante: successi esterni di carattere alternati a scivoloni casalinghi. Roma più continua, con tenuta difensiva in crescita e un ruolino da trasferta incisivo. Trend che racconta un match aperto: granata per la svolta, giallorossi per continuità e punti Champions.
|Torino
|ok
|ko
|ok
|ko
|ko
|Roma
|ko
|ok
|ko
|ok
|ok
Dettaglio risultati:
- Torino
Sassuolo-Torino 0-1; Torino-Cagliari 1-2; Verona-Torino 0-3; Torino-Udinese 1-2; Atalanta-Torino 2-0
- Roma
Juventus-Roma 2-1; Roma-Genoa 3-1; Atalanta-Roma 1-0; Lecce-Roma 0-2; Roma-Sassuolo 2-0
L’arbitro di Torino-Roma
Dirige Daniele Chiffi (Padova), assistenti Berti e Rossi C., IV uomo Tremolada, VAR Abisso, AVAR Guida. In questa Serie A 2025-26 Chiffi ha arbitrato 7 gare: 166 falli fischiati, 17 gialli, 1 rosso e 2 rigori concessi (2,5 ammonizioni a partita). Fisicità e intensità dovranno convivere con un metro piuttosto equilibrato.
Statistiche interessanti
Una classica dal sapore europeo: la Roma, che non ha ancora pareggiato in campionato, arriva all’Olimpico Grande Torino forte di una difesa granitica e di una striscia produttiva in trasferta proprio contro il Torino. I granata, reduci da un periodo casalingo complicato, puntano su compattezza e ripartenze: la fisicità di Koné e Cristante potrebbe incrociare la creatività di Vlasic e le corse di Lazaro, mentre davanti i colpi di Dybala e la profondità di Malen promettono di testare il trio difensivo granata. Occhio ai precedenti: i giallorossi storicamente hanno feeling con questa sfida, ma il Torino ha già dimostrato di poter colpire. Tra i duelli chiave, l’impatto di Zapata contro una retroguardia aggressiva e la capacità dei padroni di casa di reggere il ritmo sugli esterni. Una gara che potrebbe decidersi sui dettagli: piazzati, pressione sul primo possesso e gestione dei momenti.
- La Roma ha battuto il Torino più di ogni altra in Serie A: 71 successi in 161 incroci; completano 42 pareggi e 48 vittorie granata.
- Il Torino ha vinto l’ultimo confronto di campionato dopo otto gare senza successi: doppio acuto stagionale contro i giallorossi manca dal 1988/89.
- La Roma segna da 14 trasferte consecutive di Serie A in casa del Torino: una delle sue serie più lunghe contro un’avversaria nel torneo.
- Periodo complicato all’Olimpico Grande Torino: quattro ko nelle ultime cinque di campionato per i granata, inclusi gli ultimi due.
- Dalla sosta di novembre, il Torino è tra le squadre con più sconfitte; nel periodo niente pareggi anche per Roma e Atalanta.
- La Roma è a quota 13 vittorie e 7 sconfitte: nessun pareggio nelle prime 20 giornate, impresa riuscita prima solo alla Juventus 2016/17.
- Giallorossi in crescita dietro: due vittorie di fila senza subire gol; cercano il terzo clean sheet consecutivo in questa Serie A.
- Zapata ha già segnato sei volte contro la Roma, a bersaglio nelle ultime due sfide: può essere l’ago della bilancia granata.
- Dybala è uno specialista contro il Torino: nove reti in Serie A, cinque da quando veste giallorosso.
- Il talento Vaz è tra i più giovani con almeno 4 gol nei top campionati 2025/26: impatto altissimo in pochi minuti.
Le statistiche stagionali di Torino e Roma
Possesso medio: Roma 57,6% contro 44,5% del Torino. Gol segnati/subiti: granata 21/32, giallorossi 24/12. Precisione al tiro: 50,6% Torino vs 48,0% Roma. Clean sheet: 8 contro 9. Pressione: PPDA 13,6 per i granata, 9,5 per i giallorossi. Quadro che suggerisce una Roma più dominante nel palleggio e più solida dietro, contro un Torino incisivo nelle ripartenze e nei duelli aerei.
Focus giocatori: capocannonieri Torino Simeone e Vlasic (5), per la Roma guida Soulé (6). Assist: Vlasic e Lazaro a 2; in giallorosso spicca Soulé (4). Più ammoniti: Casadei (5) e Hermoso (6). Rossi: per la Roma un rosso a Çelik; nessun espulso tra i granata. Clean sheet portieri: Paleari 5, Svilar 9.
|Torino
|Roma
|Partite giocate
|20
|20
|Vittorie
|6
|13
|Pareggi
|5
|0
|Sconfitte
|9
|7
|Gol segnati
|21
|24
|Gol subiti
|32
|12
|Media gol subiti
|1,6
|0,6
|Possesso palla %
|44,5
|57,6
|Tiri nello specchio
|90
|97
|Precisione tiri %
|50,6
|48,0
|Clean sheet
|8
|9
|Gialli
|36
|39
|Rossi
|0
|1
|Capocannoniere
|Simeone/Vlasic 5
|Soulé 6
|Top assist
|Vlasic/Lazaro 2
|Soulé 4
FAQ
- Quando si gioca Torino-Roma?
-
Domenica 18 gennaio 2026 alle ore 18:00 (21a giornata di Serie A).
- Dove si gioca Torino-Roma?
-
All’Olimpico Grande Torino di Torino.
- Chi è l’arbitro di Torino-Roma?
-
L’arbitro è Daniele Chiffi, con assistenti Berti e Rossi C., IV uomo Tremolada, VAR Abisso, AVAR Guida.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.