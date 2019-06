Torino-Roma, un "primavera" in cambio di Petrachi

La telenovela fra Torino e Roma per il trasferimento del direttore sportivo Gianluca Petrachi ai giallorossi è giunta al termine: il patron dei granata Urbano Cairo, infatti, ha liberato l'ormai ex-dirigente, in rotta con la proprietà da diverse settimane.

In cambio, il Torino è riuscito ad ottenere per una "cifra simbolica" il centrocampista della Nazionale Under 19 Freddi Greco, garantendo alla Roma il 30% dei ricavi su un'eventuale rivendita.

L'accordo fra le due squadre (in fase di stallo fino a pochi giorni fa perché il Torino voleva un altro giovane della Primavera, l'attaccante Gianmarco Cangiano, ritenuto però incedibile dalla società giallorossa), permetterà quindi a Petrachi di accasarsi a Trigoria già dal prossimo 1° luglio.

SPORTAL.IT | 23-06-2019 15:39