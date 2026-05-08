Torino-Sassuolo: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime e statistiche

Torino-Sassuolo di Serie A 2025-26, 36a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, ultime gare, pillole e statistiche a confronto.

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Torino–Sassuolo illumina la 36a giornata della Serie A 2025-26: si gioca venerdì 8 maggio 2026 alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. I granata arrivano al match al 13° posto con 41 punti (11 vittorie, 8 pareggi, 16 sconfitte; 39 gol segnati, 58 subiti), mentre i neroverdi sono 10° a quota 49 (14 vittorie, 7 pareggi, 14 sconfitte; 43 gol fatti, 44 incassati). Incrocio di medio-alta classifica: il Torino cerca spinta per chiudere in serenità e scalare posizioni, il Sassuolo intravede la top-10 e l’obiettivo 50 punti.

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Probabili formazioni

In casa Torino si va verso il 3-4-1-2: davanti a Paleari difesa a tre con Marianucci, Coco, Ebosse; sulle corsie potrebbero agire Lazaro e Obrador, con in mezzo Ilkhan e Gineitis. Tra le linee dovrebbe muoversi Vlašić a sostegno di Simeone e Njie, ma non è da escludere l’opzione Kulenovic a gara in corso. L’assenza di Zapata e Adams pesa, così come gli stop di Aboukhlal e Pedersen; ballottaggio con Ilić che insidia Ilkhan. Il Sassuolo dovrebbe confermare il 4-3-3: linea a quattro da destra Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Garcia; in mezzo regia di Matić con Koné e Thorstvedt. In avanti Volpato e Laurienté ai lati di Nzola. Berardi resta in dubbio e potrebbe partire fuori; Fadera è squalificato, mentre Idzes va valutato.

Torino (3-4-1-2): Paleari ; Marianucci , Coco , Ebosse ; Lazaro , Ilkhan , Gineitis , Obrador ; Vlašić ; Simeone , Njie .

(3-4-1-2): ; , , ; , , , ; ; , . Sassuolo (4-3-3): Turati; Walukiewicz, Romagna, Muharemovic, Garcia; Koné, Matić, Thorstvedt; Volpato, Nzola, Laurienté.

Gli indisponibili

Nel Torino emergenza soprattutto in attacco: le assenze di Zapata e Adams obbligano a confermare Simeone con Njie, mentre gli stop di Aboukhlal e Pedersen riducono le rotazioni. In casa Sassuolo defezioni pesanti e lungodegenti (Candé, Pieragnolo) si sommano ai dubbi su Berardi e Idzes; out per squalifica Fadera. Squadre che potrebbero gestire minutaggi e cambi con prudenza.

Torino : Zapata (infortunio all’inguine); Adams (infortunio alla coscia); Ismajli (infortunio alla coscia); Aboukhlal (infortunio al ginocchio); Anjorin (infortunio all’anca); Pedersen (infortunio alla schiena).

: (infortunio all’inguine); (infortunio alla coscia); (infortunio alla coscia); (infortunio al ginocchio); (infortunio all’anca); (infortunio alla schiena). Sassuolo: Berardi (in dubbio, infortunio muscolare); Candé (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio); Boloca (infortunio al ginocchio); Idzes (in dubbio, infortunio al piede); Pieragnolo (lesione del legamento crociato anteriore – ginocchio); Bakola (infortunio al ginocchio); Fadera (squalifica per somma di ammonizioni).

Le ultime partite giocate

Il Torino arriva da una serie solida, con due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque. Il Sassuolo è in striscia positiva con tre successi, un pareggio e uno stop, e ha appena piazzato due clean sheet consecutivi. Equilibrio e dettagli faranno la differenza in un duello che promette intensità.

Torino ok ok x x ko Sassuolo ok ko ok x ok

Nelle ultime 5 di campionato il Torino ha raccolto 8 punti, il Sassuolo 10. Questo il dettaglio dei risultati:

Torino

Pisa-Torino 0-1; Torino-Verona 2-1; Cremonese-Torino 0-0; Torino-Inter 2-2; Udinese-Torino 2-0.

Sassuolo

Sassuolo-Cagliari 2-1; Genoa-Sassuolo 2-1; Sassuolo-Como 2-1; Fiorentina-Sassuolo 0-0; Sassuolo-Milan 2-0.

L’arbitro di Torino-Sassuolo

Torino–Sassuolo sarà diretta dal signor Simone Galipò; assistenti Bindoni–Tegoni, IV ufficiale Maresca, VAR Meraviglia e AVAR Prontera. Dalla designazione emerge un team esperto al monitor: per Galipò, arbitro italiano, si profila una gara di gestione dei duelli sulle fasce e dell’intensità a centrocampo.

Informazioni interessanti sul match

All’andata decise un 1-0 per il Torino: un segnale che i granata proveranno a trasformare in doppia vittoria stagionale contro il Sassuolo, obiettivo riuscito solo nel 2013/14. I neroverdi, però, sono cresciuti: con 49 punti in cascina, pulizia difensiva in progresso e un Laurienté a un passo dalla doppia cifra di assist, inseguono quota 50 e una chiusura in striscia. Occhio al fattore campo: i precedenti a Torino raramente finiscono in parità. In casa granata pesa la forma di Simeone, spesso decisivo all’Olimpico, e la capacità di Vlasic di accendere l’ultimo passaggio. Nei primi 30 minuti entrambe concedono più del dovuto: la gestione dell’avvio potrebbe indirizzare una sfida equilibrata, tra la voglia del Torino di blindare la classifica e la spinta del Sassuolo verso un finale in crescendo.

Dopo l’1-0 dell’andata, il Torino può centrare il “doppio colpo” stagionale sul Sassuolo per la seconda volta in A dopo il 2013/14.

può centrare il “doppio colpo” stagionale sul per la seconda volta in A dopo il 2013/14. All’andata il Sassuolo non ha segnato: restare a secco anche al ritorno sarebbe un bis visto solo nel 2013/14 contro il Torino .

non ha segnato: restare a secco anche al ritorno sarebbe un bis visto solo nel 2013/14 contro il . Nelle ultime tre trasferte in casa granata il Sassuolo ha perso una sola volta (1V, 1N): storicamente, a Torino il pari è rarissimo tra queste due.

ha perso una sola volta (1V, 1N): storicamente, a Torino il pari è rarissimo tra queste due. Il Torino non ha trovato il gol in 2 delle ultime 3: dopo la striscia sotto D’Aversa, servirà alzare i giri per evitare un nuovo digiuno.

non ha trovato il gol in 2 delle ultime 3: dopo la striscia sotto D’Aversa, servirà alzare i giri per evitare un nuovo digiuno. Con un punto il Sassuolo toccherebbe quota 50 per la quinta volta in A, la prima dal 2021/22: un balzo enorme rispetto al 2023/24.

toccherebbe quota 50 per la quinta volta in A, la prima dal 2021/22: un balzo enorme rispetto al 2023/24. Due clean sheet consecutivi per il Sassuolo : il tris manca dal novembre 2020 (era De Zerbi ).

: il tris manca dal novembre 2020 (era ). Partenze da brivido: il Sassuolo è la squadra che subisce più reti nei primi 30′ (18), il Torino lo tallona a 17 ed è primo per gol concessi nei primi tempi (28).

è la squadra che subisce più reti nei primi 30′ (18), il lo tallona a 17 ed è primo per gol concessi nei primi tempi (28). Simeone ha segnato in ognuna delle ultime 4 gare interne di A: a 5 di fila, in granata, nell’era dei 3 punti c’è arrivato solo Ferrante (2000).

ha segnato in ognuna delle ultime 4 gare interne di A: a 5 di fila, in granata, nell’era dei 3 punti c’è arrivato solo (2000). Laurienté è a 6 gol e 9 assist: a un passo dall’entrare nel club dei neroverdi in doppia cifra di passaggi vincenti insieme a Berardi .

è a 6 gol e 9 assist: a un passo dall’entrare nel club dei neroverdi in doppia cifra di passaggi vincenti insieme a . Vlasic guida i centrocampisti per chance create dopo conduzioni palla (21); nel 2026 Laurienté è secondo (15) dietro a Yildiz.

Le statistiche stagionali di Torino e Sassuolo

Il quadro dice equilibrio con sfumature: possesso medio Torino 43.6% contro Sassuolo 45.2%. I granata hanno segnato 39 reti (precisione al tiro 47.3%) ma concesso 58, compensando con 12 clean sheet; i neroverdi sono a 43 gol segnati, 44 subiti e 8 gare a porta inviolata. Pressioni simili (PPDA 14.0 vs 15.4), più gialli per il Sassuolo (77 a 66). Attenzione ai calci piazzati e all’ampiezza: percentuali di cross positive per entrambe.

Focus sui singoli: nel Torino spiccano Simeone (10 gol) e Vlasic (8 gol, 3 assist); più ammonito Vlasic (7), un rosso per Ilkhan. Tra i pali, 9 clean sheet per Paleari e 3 per Israel (12 di squadra). Nel Sassuolo capocannonieri Berardi e Pinamonti (8), poi Laurienté e Kone (6); top assist Laurienté (9). Più gialli per Walukiewicz e Matic (7), diversi rossi a quota 1. In porta: Muric 6 clean sheet, Turati 2.

Torino Sassuolo Partite giocate 35 35 Vittorie 11 14 Pareggi 8 7 Sconfitte 16 14 Gol fatti 39 43 Gol subiti 58 44 Possesso palla (%) 43.6 45.2 Tiri nello specchio 139 128 Precisione al tiro (%) 47.28 46.38 Clean sheet 12 8 PPDA 14.0 15.4 Gialli 66 77 Rossi 1 4

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FAQ Quando e a che ora si gioca Torino-Sassuolo? Torino-Sassuolo si gioca venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Torino-Sassuolo? La partita si disputa allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Sassuolo? L’arbitro è Simone Galipò, assistenti Bindoni e Tegoni; IV Maresca; VAR Meraviglia; AVAR Prontera.