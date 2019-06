Una volta ufficializzato l'arrivo di Giampaolo, per il Milan sarà tempo di mercato.

Prima di acquistare, però, i rossoneri dovranno vendere. Uno dei primi nomi per il mercato in uscita è quello di Andrea Bertolacci. Il centrocampista ex Genoa è finito ai margini con Gattuso e vorrebbe cambiare aria.

Sulle sue tracce c'è il Torino che potrebbe ingaggiare il giocatore come contropartita nell'affare Bonifazi, che tanto piace al club milanese.

SPORTAL.IT | 09-06-2019 15:57