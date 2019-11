Torino senza pace, si ferma Baselli

Il Torino prosegue la preparazione verso la delicata partita di sabato a Brescia, dove i granata terranno a battesimo il debutto da allenatore in Serie A di Fabio Grosso, subentrato a Eugenio Corini.

Per quello che, classifica alla mano, rischia di diventare una sfida salvezza Walter Mazzarri chiede punti per risalire la china e rinsaldare la propria panchina, ma in casa Toro piove sul bagnato.

Durante la sessione di allenamento mattutina si è infatti infortunato Daniele Baselli: il centrocampista ha subito un trauma distorsivo alla caviglia destra che verrà approfondito nei prossimi giorni e sarà quindi costretto a saltare la gara del “Rigamonti”.



SPORTAL.IT | 05-11-2019 18:35