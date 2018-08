Torino, si lavora sul centrocampo

Sul mercato estivo 2018 il Torino ha giocato… in difesa. Dopo quelli di Bremer, Izzo e Ola Aina, il club granata ha infatti definito un altro acquisto per il reparto arretrato, quello di Koffi Djidji, classe ’92, franco-ivoriano prelevato dal Nantes con la formula del prestito. L’acquisto di Djidji si è reso necessario a causa delle condizioni ancora non rassicuranti di Lyanco, dopo la doppia operazione al piede subita nella scorsa stagione, e potrebbe liberare Bonifazi, richiesto in prestito dalla Spal.

Le ultime ore di mercato potrebbero però regalare a Mazzarri anche un innesto a centrocampo: contatti sono stati allacciati con il Villarreal per arrivare a Roberto Soriano, centrocampista ex Sampdoria ed ex nazionale azzurro, che nelle scorse settimane era stato avvicinato all’Atalanta.

SPORTAL.IT | 16-08-2018 18:10