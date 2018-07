Torino, sirene francesi per Niang

Mbaye Niang è pronto a salutare il Torino.

L’attaccante senegalese non è riuscito a convincere nè Sinisa Mihajlovic nella prima parte di stagione, nè Walter Mazzarri dal suo arrivo in panchina.

Secondo Tuttosport, il giocatore ha ricevuto due nuove proposte in Ligue 1 da Nizza e Marsiglia. Offerte che si aggiungono a quelle già presentate, nei giorni scorsi, da Arsenal, Everton e Genoa. Il centravanti ex Milan si incontrerà, settimana prossima, con il direttore sportivo Gianluca Petrachi per definire il suo futuro.

SPORTAL.IT | 11-07-2018 18:30