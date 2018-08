Torino-Spal, le probabili formazioni

Riparte da Torino il cammino della Spal, una delle tre capoliste della serie A dopo le prime due giornate di campionato che proverà a prolungare la propria favola sfuttando gli impegni in trasferta delle altre due formazioni a punteggio pieno (la Juventus sarà di scena a Parma, il Napoli a Marassi contro la Sampdoria). A ricevere i ferraresi un Toro alleggerito in avanti dopo la partenza di Adem Ljajic e con alcune incrollabili certezze in campo.

Walter Mazzarri insisterà sulla coppia Belotti-Iago Falque, con Simone Zaza che partirà dalla panchina: il tecnico di San Vincenzo lo ritiene (almeno per il momento) alternativo al Gallo. Confermatissima la difesa a tre e il centrocampo fittissimo con i volti nuovi Soriano e Meité a completare il reparto imperniato su Rincon. Sulle corsie, oltre al veterano De Silvestri, agirà Ola Aina.

Medesimo schema anche per Leonardo Semplici: un 3-5-2 in cui il peso dell'attacco andrà sulle spalle di capitan Antenucci e Andrea Petagna, con Paloschi costretto alla panchina. Per il resto saranno i soliti uomini ad agire a centrocampo, con Missiroli ancora una volta preferito a Viviani. Per il resto fiducia a Kurtic e Schiattarella, con Lazzari e Costa esterni.

Probabili formazioni:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Moretti; De Silvestri, Soriano, Rincon, Meité, Ola Aina; Iago Falque, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

Spal (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Missiroli, Schiattarella, Kurtic, Costa; Antenucci, Petagna. Allenatore: Leonardo Semplici.

SPORTAL.IT | 31-08-2018 21:15