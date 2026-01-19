Torino, i tifosi hanno perso la pazienza: nel mirino Cairo e Baroni, web in tilt

I tifosi granata si scagliano contro il presidente Cairo e contro il tecnico Baroni dopo gli ultimi risultati disastrosi in campionato

Tra Urbano Cairo e i tifosi del Torino non c’è pace. C’era chi la scorsa stagione sosteneva che il presidente dei granata, una volta raggiunto il 20ennale di amministrazione del club, avrebbe poi venduto per levarsi di mezzo. I 20 anni di presidenza Cairo sono arrivati ma nulla è cambiato a livello di asset societario. I tifosi, dopo le proteste di inizio stagione per il calciomercato deludente, sono tornati a scatenarsi dopo l’ultima sconfitta dei granata in casa contro la Roma.

Le critiche a Cairo

Torna sui social l‘hashtag ‘Cairovattene‘: “Questa stagione del Torino è l’ennesima presa in giro ai danni di una tifoseria che continua a essere trattata come un fastidio e non come una risorsa. Urbano Cairo è il vero simbolo di questo disastro: un presidente che da anni usa il Toro come strumento di sopravvivenza economica, non come una squadra da far crescere.”

C’è poi chi scrive: “Mercati tirati al centesimo, cessioni mascherate da “opportunità”, investimenti rimandati all’infinito e la solita retorica del “fare di necessità virtù”. Il risultato è una squadra indegna della storia granata, costruita per non retrocedere e basta, senza qualità, senza leader, senza fame. Al Filadelfia e allo stadio si respira rassegnazione, perché il messaggio che arriva dall’alto è chiaro: vincere non è una priorità, competere nemmeno.”

E ancora: “L’importante è restare a galla, incassare e andare avanti così, anno dopo anno, mentre il Torino sprofonda nell’anonimato. E poi c’è Baroni, che in questo disastro non è una vittima ma un co-protagonista. Chiamato per dare un’identità, ha finito per togliere anche quel poco che c’era.”

Non si placano gli animi: “Squadra senza gioco, senza coraggio, senza reazione: un Torino che entra in campo già battuto, che subisce e basta, che sembra allenato a non farsi male più che a provare a vincere. Le scelte tecniche sono spesso illogiche, i cambi tardivi o inutili, la gestione dei momenti chiave semplicemente disastrosa.”

Tifosi granata delusi dalla società

I tifosi granata contestano anche le parole di Cairo al termine di Torino-Roma: Alla domanda “C’è un problema in casa? 5 sconfitte nelle ultime 6″. Il presidente del Torino ha risposto: “Mah non credo, non penso assolutamente… Tra le partite perse c’è anche quella col Cagliari in cui abbiamo stradominato e preso 2 gol incredibili. Sicuramente dobbiamo cercare di utilizzare di più il nostro campo, con i nostri tifosi e il loro appoggio. Questo è evidente”.

C’è chi scrive: “Vendi il TORINO. Ormai ci sono più tifosi ospiti che noi e normale tanti non vanno più e io sono uno di quelli dopo 30 anni di curva questo l’ha fatta passare anche a me …per una di volta lasciate lo stadio vuoto.”

E ancora: “Non è facile tifare una squadra quando sai che a capo c’è quella faccia… che da 20 anni sta rovinando sempre di più il nostro nome che portiamo della nostra città. Vendi il TORINO.”

E infine: “Non se ne vuole andare ora tocca a noi fargli capire che ci siamo rotti le scatole… Vendi la società.”

Anche Baroni al centro della bufera

Una sola vittoria nelle ultime cinque partite: i risultati del Torino restano più che deludenti. I tifosi granata puntano il dito anche contro Baroni: “Non so se nelle dichiarazioni sia peggio Baroni o Cairo.”

I nervi restano tesi: “Baroni accetta tutto, giustifica tutto, abbassa la testa e va avanti, diventando il perfetto parafulmine di una società che non vuole mai assumersi responsabilità. Ma così il Toro muore lentamente, tra sconfitte, figuracce e un silenzio assordante.” E ancora: “Obrador era in tribuna con noi e ha visto la partita. E non ha chiesto chi è quell’incapace di allenatore?”

Non si placano gli animi: “Anche oggi abbiamo regalato 2 gol …. Il primo Tameze non marca l’unica punta della Roma, Sul secondo Coco non segue Dybala, ma resta piantato in mezzo all area… Ennesima sconfitta in casa… Ma per cassonetto Baroni non ci sono problemi.”

E infine: “Mai visto un allenatore predicare calma, anzi, quasi andare contro a dei possibili acquisti, allenatore pessimo con una dialettica e una mentalità da squadra di Eccellenza”.

