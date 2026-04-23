De Siervo (Lega Serie A): "Immaginiamo un futuro tra emozione e innovazione". Valentini (SFS): "Una piattaforma leader per lo sviluppo del settore".

Il calcio del futuro torna a darsi appuntamento all’ombra della Mole. Il Social Football Summit (SFS) ha ufficialmente annunciato le date dell’edizione 2026: il 10 e l’11 novembre, la splendida cornice dell’Allianz Stadium di Torino ospiterà nuovamente i principali player globali del settore.

Consolidato come hub internazionale di riferimento, SFS26 si pone l’obiettivo di analizzare le trasformazioni più profonde dello sport più amato al mondo, unendo business, tecnologia e passione in un ecosistema sempre più interconnesso.

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Una partnership nel segno della continuità

Il legame tra il Social Football Summit e il calcio italiano si fa ancora più stretto grazie alla conferma della Lega Calcio Serie A come Global Partner per l’ottavo anno consecutivo.

Questa collaborazione strategica è stata fondamentale per la crescita internazionale dell’evento, come sottolineato dall’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo, il quale ha ribadito l’impegno comune nel raccontare i nuovi trend e le trasformazioni della Football Industry: “La prossima edizione sarà ancora una volta un crocevia di idee dove i maggiori protagonisti del calcio si riuniranno per immaginare insieme il futuro del nostro sport, capace di tenere insieme emozione e innovazione”.

Sulla stessa linea il CEO e Founder di SFS, Gianfilippo Valentini, che definisce il Summit “Una piattaforma autorevole e riconosciuta per favorire un dialogo strutturato sulle principali trasformazioni del settore”.

I numeri del successo

Il ritorno all’Allianz Stadium poggia sulle solide basi dell’edizione 2025, che ha fatto segnare numeri da record e ha consolidato SFS come punto di riferimento per l’intero sistema. L’ultima kermesse ha infatti ospitato oltre 3.500 partecipanti, animando 7 palchi con 80 panel e il contributo di più di 180 speaker internazionali.

Anche l’impatto digitale è stato massiccio, superando i 3 milioni di visualizzazioni sui canali social e garantendo una visibilità globale a club, leghe e aziende partner provenienti da tutto il mondo.

I temi caldi del 2026: non solo campo

L’edizione 2026 si preannuncia come un laboratorio di idee focalizzato sui principali driver di cambiamento del settore. Al centro del dibattito ci saranno l’intelligenza artificiale, la data economy e lo sviluppo delle infrastrutture e degli stadi del futuro.

Il confronto si estenderà inoltre a temi cruciali come la sostenibilità, la responsabilità sociale e i nuovi modelli di governance, senza dimenticare il fan engagement, il turismo sportivo e il benessere degli atleti. Accanto ai classici panel, i working group tematici permetteranno a esperti e dirigenti di elaborare proposte concrete per l’industria.

La galassia SFS: tra innovazione, premi e visione globale

Il Social Football Summit non si esaurisce nell’evento principale, ma si propone come una piattaforma articolata capace di generare valore attraverso diverse iniziative.

Uno dei pilastri fondamentali è SFS ExtraTime, il programma dedicato all’innovazione che accompagna il settore tutto l’anno, partendo dall’Innovation Tour nelle università fino alla prestigiosa Startup Competition internazionale.

A celebrare l’eccellenza dell’industria ci pensano invece gli SFS Awards, premi che riconoscono i meriti di club e professionisti distintisi per innovazione, media e sostenibilità, culminando in una prestigiosa Gala Dinner.

Road to SFS 26: gli appuntamenti itineranti

Il percorso verso l’evento di novembre non sarà un’attesa statica, ma un dialogo continuo attraverso gli “SFS Snacks”, una serie di conferenze itineranti organizzate nelle principali città.

Il calendario del 2026 prevede tappe strategiche a Roma e Firenze (Coverciano) nel mese di maggio, per poi proseguire a settembre verso Bari e Londra.

L’ultima tappa prima del Summit si terrà a Milano nel mese di ottobre, contribuendo a definire i contenuti finali del programma che animerà le due giornate di Torino.

Come partecipare

Per chi volesse assicurarsi un posto in prima fila nel cuore del football business, la vendita dei biglietti partirà il 29 aprile con la formula Super Early Bird, che prevede uno sconto del 50%. Tutte le informazioni e le formule di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale socialfootballsummit.com.