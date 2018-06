Torino, tre trattative sono caldissime: il punto

Sono ore cruciali per il calciomercato del Torino.

Il ds Petrachi sta lavorando contemporaneamente su tre fronti: il più impegnativo al momento è quello che riguarda Didier Ndong: i granata hanno già l’accordo con il Sunderland ma non con il calciatore che non ha ancora accettato di ridursi l’ingaggio per trasferirsi in Italia.

Discorso molto simile anche per Bruno Peres: l’accordo con la Roma c’è da tempo e si tratta ad oltranza con l’entourage del brasiliano ma c’è fiducia di portare a termine la trattativa.

Per Verissimo invece prosegue il braccio di ferro con il Santos: il club brasiliano chiede 9 milioni di euro, il Torino non si è ancora spinto sopra i 6,5 milioni. Sul centrale è da monitorare anche la posizione della Lazio che lo segue da tempo.

SPORTAL.IT | 08-06-2018 12:25