Torino, tris di giocatori per l'Europa League

Tre gli obiettivi principali per il mercato del Torino, ricapitolati da Tuttosport. Walter Mazzarri ha chiesto un colpo per reparto per poter puntare all'Europa League nella prossima stagione.

In difesa, si attendono novità per Verissimo. Petrachi ha presentato la sua offerta al Santos, 6,5 più 1.5 di bonus, e aspetta una risposta da parte della società paulista, che si è presa qualche giorno di riflessione.

A centrocampo, a breve ci sarà il contatto ufficiale con il Marsiglia per Sarr. I granata sono pronti ad arrivare fino a 8 milioni di euro, ma anche a mettere su piatto Niang: una eventualità che cambierebbe tutte le carte in gioco.

Proprio la partenza del francese potrebbe dare il via libera all'ultimo obiettivo: Simone Zaza, in uscita dal Valencia.

SPORTAL.IT | 01-06-2018 10:20