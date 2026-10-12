Torino-Udinese 2-1, pagelle: Okoye la combina grossa, Kulenovic non perdona, non basta l'esordio di Alaba

I granata tornano al successo, quarta sconfitta di fila per i friulani che pagano il pasticcio del portiere: l'ex Real Madrid entra nel finale ma la partita non cambia

Il Torino torna alla vittoria contro l’Udinese, che invece incappa nella quarta sconfitta consecutiva. Crisi certificata per i friulani, che non avrebbero meritato la sconfitta ma pagano errori difensivi non da Serie A. Prima mezz’ora all’insegna della prudenza, per non dire della noia: schieramenti simili, marcature uomo su uomo, gioco che ristagna e nessuna iniziativa degna di nota. L’Udinese si fa preferire sul piano della manovra, forte di un tasso tecnico superiore, ma non trova spazi tra le linee granata.

Nel secondo tempo la squadra di Runjaic è più propositiva, il Torino resta basso e aspetta anche se Comuzzo sfiora il 2-1 su assist del neo-entrato Vlasic. Al 67′ pasticcio colossale Okoye-Bertola che spiana la strada a Kulenovic appena entrato. Lancio di Vlasic, il portiere esce a valanga fuori area, travolge il suo compagno di squadra e sfiora il pallone che finisce a Kulenovic, per il quale è un gioco da ragazzi appoggiare in rete.

L’Udinese prende campo ma non crea problemi, al 72′ Runjaic lancia dentro anche Alaba e Davis, ma il Torino chiude bene tutti i varchi e anzi sfiora il 3-1 in ripartenza in un paio di circostanze. Finisce così, con il Torino che torna a vincere e manda in crisi i friulani che proseguono a perdere posizioni in classifica.