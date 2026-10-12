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CALCIO SERIE A

Torino-Udinese 2-1, pagelle: Okoye la combina grossa, Kulenovic non perdona, non basta l'esordio di Alaba

I granata tornano al successo, quarta sconfitta di fila per i friulani che pagano il pasticcio del portiere: l'ex Real Madrid entra nel finale ma la partita non cambia

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Gennaro Acunzo

Gennaro Acunzo

Giornalista

Giornalista (a volte) per professione, scrittore (spesso) per diletto: i due concetti sono interscambiabili a piacere, ma con moderazione. Scrive di calcio, musica, libri, ma a volte fa anche cose serie.

Il Torino torna alla vittoria contro l’Udinese, che invece incappa nella quarta sconfitta consecutiva. Crisi certificata per i friulani, che non avrebbero meritato la sconfitta ma pagano errori difensivi non da Serie A. Prima mezz’ora all’insegna della prudenza, per non dire della noia: schieramenti simili, marcature uomo su uomo, gioco che ristagna e nessuna iniziativa degna di nota. L’Udinese si fa preferire sul piano della manovra, forte di un tasso tecnico superiore, ma non trova spazi tra le linee granata.

Nel secondo tempo la squadra di Runjaic è più propositiva, il Torino resta basso e aspetta anche se Comuzzo sfiora il 2-1 su assist del neo-entrato Vlasic. Al 67′ pasticcio colossale Okoye-Bertola che spiana la strada a Kulenovic appena entrato. Lancio di Vlasic, il portiere esce a valanga fuori area, travolge il suo compagno di squadra e sfiora il pallone che finisce a Kulenovic, per il quale è un gioco da ragazzi appoggiare in rete.

L’Udinese prende campo ma non crea problemi, al 72′ Runjaic lancia dentro anche Alaba e Davis, ma il Torino chiude bene tutti i varchi e anzi sfiora il 3-1 in ripartenza in un paio di circostanze. Finisce così, con il Torino che torna a vincere e manda in crisi i friulani che proseguono a perdere posizioni in classifica.

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Top e flop Torino: Vlasic e Kulenovic danno la scossa

  • Kulenovic 7 Sigla il 2-1 sfruttando un pasticcio dell'Udinese, sfiora il 3-1 e si dimostra spina nel fianco della difesa friulana
  • Vlasic 6,5 Dà la scossa nel secondo tempo servendo un gran pallone a Comuzzo che però spreca, innesca l'azione del 2-1
  • Braganca 6,5 E' il vero regista della squadra, mette a segno il primo gol in Serie A e gioca un'ottima partita. Non ha ancora i 90', ma è un giocatore su cui Abate può contare
  • Oristanio 5 Fa da mezz'ala più che da sottopunta: voglioso di fare, anche troppo. Sbaglia tanto e non riesce mai a stare dietro a Ebosse
  • Adams 5 Entra nell'azione del vantaggio granata, ma è praticamente l'unica circostanza in cui si nota la sua presenza in campo. Non era al meglio, e si è visto

Rivivi qui le emozioni di Torino-Udinese

Top e flop Udinese: Gomez fa rimpiangere Davis

  • Abankwah 6,5 Fosse per lui, attaccherebbe di continuo: ha gamba e forza, costringe Adams a girare al largo. Costretto a uscire per un problema muscolare
  • Ekkellenkamp 6,5 Sembrava una serata storta, invece piazza il diagonale dell'1-1. Terzo gol in campionato, sfiora anche il pari nel finale
  • Chakvetadze 6,5 Gioca punta esterna a sinistra, movimenti continui ad attaccare la verticale che nel primo tempo danno molto fastidio, molte buone iniziative senza dare punti di riferimento. Cala progressivamente, ma resta un'ottima impressione
  • Gomez 4,5 Prima punta, pochi palloni ciabattati, Coco lo sovrasta. Fa decisamente rimpiangere Davies sbagliando tutto quello che si può sbagliare
  • Okoye 4 Fa correre un brivido quando perde un pallone semplice in uscita alta, per fortuna gli dice bene. Ma erano le prove generali del pasticcio che regala al Torino il gol del 2-1.

Serie A: la classifica completa

Il migliore in campo

  • Solet 7 Qualcuno dei soliti errori di eccessiva confidenza, ma la presenza si fa sentire anche quando sale sui calci d'angolo. Lancia l'azione che porta al pareggio dell'Udinese, accompagna con costrutto l'azione offensiva e cancella Simeone dalla partita. Chiude praticamente zoppicando

La pagella dell'arbitro

  • Crezzini 6,5 Non è chiamato ad un compito difficile, la partita scorre via tranquilla senza situazioni difficili da sbrogliare. Solo un ammonito, ed è tutto dire. Fa quello che dovrebbe fare sempre un arbitro, non farsi notare
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