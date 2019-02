Torino-Udinese, probabili formazioni

Dopo lo 0-0 in casa contro la Spal il Torino cerca contro l'Udinese in casa di rilanciare le sue ambizioni di Europa. Mazzarri dovrà fare a meno degli squalificati Zaza e N'Koulou. L'ex Marsiglia sarà sostituito da Dijdij, mentre in attacco torna Iago Falqué al fianco di Belotti. A centrocampo Ansaldi torna sulla fascia, nell'altra corsia ci sarà Ola Aina. Al centro Rincon con Meité e Baselli.

L'Udinese, affamata di punti salvezza, si affida in attacco a Stefano Okaka, favorito su Lasagna e Pussetto per giocare al fianco di De Paul. A centrocampo da valutare Behrami, posti sicuri per Mandragora e Fofana.

Probabili formazioni

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Djidji, Moretti; Ansaldi, Baselli, Rincon, Meité, Aina; Iago Falqué, Belotti. Allenatore: Walter Mazzarri.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Okaka, De Paul. Allenatore: Davide Nicola.

SPORTAL.IT | 09-02-2019 14:35