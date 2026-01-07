Torino-Udinese: probabili formazioni, indisponibili, arbitro, statistiche

Torino-Udinese di Serie A 2025-26, 19a giornata: data, orario, probabili formazioni, indisponibili, arbitro, pillole e statistiche a confronto

Torino–Udinese apre la 19a giornata della Serie A 2025-26: si gioca allo Stadio Olimpico Grande Torino mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20.45. Incrocio da metà classifica con punti pesanti in palio: i granata sono 10° con 23 punti (6 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte; 20 gol fatti, 28 subiti), i friulani 12° con 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi, 8 sconfitte; 18 reti segnate, 29 incassate). Una sfida di equilibrio e dettagli, tra solidità da ritrovare e ambizioni di scalata verso la parte sinistra della classifica.

Probabili formazioni

Gara ad alto coefficiente tattico: il Torino dovrebbe ripartire dal 3-5-2, con Paleari favorito tra i pali e terzetto guidato da Maripán; sugli esterni si va verso Lazaro e Aboukhlal. In mezzo, regia a Ilkhan con Vlasic e Gineitis; davanti coppia mobile Adams–Simeone. Le assenze di Schuurs e Ilic pesano e potrebbero ridurre le rotazioni, con opzione Asllani a gara in corso. L’Udinese dovrebbe specchiare il modulo: in porta Padelli, dietro Kristensen, Kabasele e Solet. Corsie a Zanoli e Kamara, in mediana Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp. In avanti, Zaniolo potrebbe agire accanto a Davis. Restano ballottaggi sulle fasce e un possibile utilizzo di Lovric tra le linee, soprattutto se Zemura non sarà al meglio; al momento non risultano squalifiche di rilievo.

Torino (3-5-2): Paleari ; Ismajli , Maripán , Coco ; Lazaro , Vlasic , Ilkhan , Gineitis , Aboukhlal ; Adams , Simeone .

Udinese (3-5-2): Padelli; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlström, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis.

Gli indisponibili

Nei granata pesa la lunga assenza di Schuurs, mentre Ilic resta ai box e Savva difficilmente verrà rischiato: Juric potrebbe attingere alle seconde linee per rimpolpare la mediana. In casa friulana, out Buksa e qualche dubbio su Zemura che potrebbe essere gestito fino all’ultimo; resta ai margini anche Goglichidze. Le scelte definitive dipenderanno dalle ultime sensazioni in rifinitura e dalla gestione dei minutaggi post-festività.

Torino : Schuurs (lesione al legamento crociato anteriore), Ilic (problema alla schiena), Savva (infortunio al ginocchio)

: Schuurs (lesione al legamento crociato anteriore), Ilic (problema alla schiena), Savva (infortunio al ginocchio) Udinese: Buksa (infortunio al polpaccio), Zemura (in dubbio, infortunio alla coscia), Goglichidze (problema muscolare)

Le ultime partite giocate

Il Torino arriva da un filotto altalenante ma con segnali di crescita in trasferta, l’Udinese alterna colpi pesanti a scivoloni, soprattutto fuori casa. Ecco l’andamento delle ultime cinque gare in campionato.

Torino ko ok ok ko ok Udinese ko ok ko x ko

Nelle ultime 5 partite il Torino ha totalizzato 9 punti; l’Udinese ne ha raccolti 4.

Torino

Torino–Milan 2-3; Torino–Cremonese 1-0; Sassuolo–Torino 0-1; Torino–Cagliari 1-2; Verona–Torino 0-3.

Udinese

Udinese–Genoa 1-2; Udinese–Napoli 1-0; Fiorentina–Udinese 5-1; Udinese–Lazio 1-1; Como–Udinese 1-0.

L’arbitro di Torino-Udinese

Arbitra Maresca di Napoli. Assistenti Miniutti – Giuggioli, IV uomo Manganiello, VAR Volpi, AVAR Di Paolo. In questa Serie A 2025/26, Fabio Maresca ha diretto 2 gare: 1 rigore assegnato, 6 gialli, 0 rossi e 8 fuorigioco, per una media di 3 ammonizioni a partita.

Statistiche interessanti

Storia recente favorevole al Torino contro l’Udinese, con i granata spesso capaci di blindare la porta tra le mura amiche. I friulani, però, hanno armi per colpire in transizione e qualche individualità in crescita: Zaniolo è in fiducia, mentre Davis dà profondità. I granata spingono con i quinti e cercano imprevedibilità tra le linee con Vlasic. Attenzione ai dettagli: l’Udinese ha faticato nelle ultime trasferte, mentre il Torino ha ritrovato risultati nelle gare a ritmo controllato. In chiave duelli, equilibrio a metà campo, dove l’intensità di Karlström e Piotrowski potrebbe incrociarsi con la qualità di Ilkhan e le corse di Gineitis. Precedenti, stato di forma e temi tattici disegnano un match che potrebbe decidersi su episodi e palle inattive, con i portieri chiamati a una serata di concentrazione.

Il Torino ha perso solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro l’ Udinese (6V, 2N), con tre clean sheet nelle ultime cinque, compresa la più recente.

ha perso solo una delle ultime nove sfide di Serie A contro l’ (6V, 2N), con tre clean sheet nelle ultime cinque, compresa la più recente. L’ Udinese non ha segnato nell’ultimo incrocio con il Torino (2-0 nell’aprile 2025): ai friulani non capita di restare a secco per due gare di fila contro i granata dal 2013-14.

non ha segnato nell’ultimo incrocio con il (2-0 nell’aprile 2025): ai friulani non capita di restare a secco per due gare di fila contro i granata dal 2013-14. Al Grande Torino i granata hanno vinto sei delle ultime otto contro l’ Udinese (1N, 1P), con parziale reti 12-5 e ben cinque porte inviolate.

(1N, 1P), con parziale reti 12-5 e ben cinque porte inviolate. Il Torino ha già quattro ko interni in nove gare (3V, 2N): tante sconfitte quante ne aveva subite nelle prime 17 casalinghe della scorsa stagione.

ha già quattro ko interni in nove gare (3V, 2N): tante sconfitte quante ne aveva subite nelle prime 17 casalinghe della scorsa stagione. Dopo lo stop di Como, l’ Udinese rischia due ko nelle prime due gare di un anno solare per la prima volta dal 2022.

rischia due ko nelle prime due gare di un anno solare per la prima volta dal 2022. Con 22 punti (6V, 4N, 8P) l’ Udinese insegue quota 25 a metà torneo per il secondo anno di fila, traguardo centrato raramente nelle ultime stagioni.

insegue quota 25 a metà torneo per il secondo anno di fila, traguardo centrato raramente nelle ultime stagioni. I friulani hanno perso quattro delle ultime cinque trasferte (1V), peggiorando il rendimento esterno recente.

Il Torino ha vinto tre delle ultime quattro partite (tutte senza subire gol), dopo un avvio più intermittente.

ha vinto tre delle ultime quattro partite (tutte senza subire gol), dopo un avvio più intermittente. Adams ha sempre segnato all’ Udinese nelle due sfide della scorsa stagione: percentuale realizzativa perfetta contro i bianconeri.

ha sempre segnato all’ nelle due sfide della scorsa stagione: percentuale realizzativa perfetta contro i bianconeri. Zaniolo è già a quota quattro gol in questa Serie A, il doppio dell’anno scorso: in carriera ha colpito presto anche contro il Torino.

Le statistiche stagionali di Torino e Udinese

Possesso simile: Udinese 45,8%, Torino 44,1%. Granata più “puliti” dietro (8 clean sheet di squadra) ma con 28 gol subiti; friulani a quota 29 incassati. In attacco, tiri totali vicini (Torino 161, Udinese 158), con precisione al tiro più alta per i granata (51,6% nello specchio) rispetto ai bianconeri (43,0%). PPDA indica pressione più intensa dell’Udinese (11,8) rispetto al Torino (14,4). Equilibrio nei duelli e grande importanza delle palle inattive.

Tra i singoli: nel Torino spiccano Vlasic e Simeone (5 gol a testa); tra gli assist, contributi di Vlasic (2). In porta, Paleari ha collezionato 5 clean sheet, Israel 3. Nell’Udinese guida Davis (5 gol) con Zaniolo a 4; tra gli assist brillano Atta (2) e Davis (2). Ammonizioni: Torino 32, Udinese 35; per i friulani un rosso a Okoye. Clean sheet bianconeri: Okoye 3, Sava 1.

Torino Udinese Partite giocate 18 18 Vittorie 6 6 Pareggi 5 4 Sconfitte 7 8 Gol segnati 20 18 Gol subiti 28 29 Possesso palla (%) 44,1 45,8 Tiri totali 161 158 Tiri nello specchio 83 68 Clean sheet 8 4 Cartellini gialli 32 35

FAQ Quando e a che ora si gioca Torino-Udinese? Mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 20:45. Dove si gioca Torino-Udinese? Allo Stadio Olimpico Grande Torino, a Torino. Chi è l’arbitro di Torino-Udinese? Fabio Maresca. Assistenti: Miniutti e Giuggioli; IV uomo: Manganiello; VAR: Volpi; AVAR: Di Paolo.