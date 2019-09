Torino, ufficiale Laxalt: i dettagli

Come anticipato nelle ultime ore, il Torino ha ufficializzato l'arrivo dal Milan del terzino sinistro Diego Laxalt.

L'uruguaiano era stato accostato per lungo tempo all'Atalanta, ma non era mai riuscito a trovare l'accordo con i bergamaschi. Così i granata, spinti anche dalla necessità di rinforzare la corsia di sinistra visto l'infortunio di Cristian Ansaldi, hanno presentato un'offerta lampo al Milan e al giocatore, battendo tra l'altro la concorrenza del Sassuolo, che aveva provato un sondaggio dell'ultimo minuto.

Laxalt arriva in Piemonte in prestito oneroso a 500mila euro, con diritto di riscatto fissato a 11 milioni e mezzo e possibile allungamento di contratto a fine stagione, proprio in caso di riscatto.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 31-08-2019 09:51