Torino, gli ultrà pronti a un gesto estremo contro Cairo a Superga: l’iniziativa spacca i tifosi  

Escludere completamente Urbano Cairo dalla commemorazione del Grande Torino in programma a Superga il 4 maggio: questo l’obiettivo di uno dei gruppi organizzati dei tifosi granata, decisi ad alzare ulteriormente il livello della contestazione al presidente. Non tutti gli ultrà, però, sono d’accordo.
Torino, il 4 maggio il ricordo di Superga
Una cosa è certa: la contestazione dei tifosi del Torino nei confronti di Urbano Cairo andrà avanti anche il 4 maggio, in occasione della commemorazione annuale dei Caduti di Superga. Sulle modalità, invece, l’ambiente granata è spaccato. Uno dei gruppi organizzati mira infatti ad alzare il livello dello scontro col presidente, altri invece ritengono che Superga rappresenti un momento di unità di tutto il mondo granata e che la protesta vada rinviata. Insomma, il ricordo del Grande Torino rischia di diventare un argomento divisivo.
Escludere Cairo da Superga
La posizione più oltranzista è quella dei Torino Hooligans, che mira ad escludere completamente Cairo dalla giornata del ricordo degli Invincibili. L’anno scorso i tifosi del Torino fecero coincidere la commemorazione a Superga con una grande marcia di protesta e Cairo, per evitare tensioni, si astenne dal partecipare alla cerimonia della lettura dei nomi dei giocatori morti nello schianto aereo del 4 maggio del ’49.
Il presidente si recò sì sul colle, ma da solo, al mattino, quindi prima della cerimonia che invece si tenne nel pomeriggio. Stavolta, invece, i Torino Hooligans intendono presidiare Superga sin dalla mattina, proprio per impedire a Cairo di salire ad omaggiare gli Invincibili.
Ultrà granata spaccati
L’idea, però, non piace al resto del mondo ultrà. Per gli altri gruppi organizzati torinisti, a cominciare dalla sigla Maratona 12 che raduna diverse sigle del mondo granata, Superga dovrebbe infatti rappresentare un momento d’unità e di rispetto per la storia del club. “Il 4 maggio deve rimanere solo commemorazione, rispetto e identità. Questa posizione ci porta a non seguire la direzione intrapresa da altri tifosi”, si legge in un comunicato della Maratona 12, che però ribadisce anche che la contestazione nei confronti di Cairo andrà avanti: una nuova marcia granata dal Filadelfia all’Olimpico è annunciata per il giorno del derby con la Juventus, in calendario all’ultima giornata.